Loana: son amie lui aurait-elle donné de la drogue? Benjamin Castaldi balance une bombe!

Après une récente hospitalisation de plusieurs semaines en clinique psychiatrique, c’est à nouveau la rechute pour la starlette de la télé-réalité. Lundi 22 février, Loana a en effet repris le chemin de l’hôpital, au grand dam de ses fans. Alors, mardi 23 février, Cyril Hanouna a décidé de consacré une partie de TPMP à la santé de Loana. Car des milliers de personnes s’inquiètent à son sujet. Et tout de monde se pose la même question : son entourage la protège-t-elle vraiment ? Ou au contraire, n’est-elle pas néfaste pour elle ?

Sylvie Ortega sur le grill

Car Loana est une personnalité déjà fragile. Au lendemain de cette nouvelle hospitalisation, nous apprenions chez LDpeople que Loana avait en effet fait une overdose de GHB. Nous étions alors dans l’effroi car nous la pensions vraiment sortie d’affaire niveau drogue ! Le pire, c’est que des rumeurs couraient sur son amie Sylvie Ortega. Cette dernière lui aurait fournie des médicaments, voire le fameux GHB !

« On vous reproche de fournir de la drogue à des personnalités. »

Benjamin Castaldi a ainsi voulu la confronter sur le plateau de Touche pas à mon poste. Il se trouve que le chroniqueur connait bien l’ancienne belle-mère de cette dernière qui n’est autre que la chanteuse Sheila ! Et d’après ce qu’il sait, Sylvie Ortega a très mauvaise réputation. Sous les projecteurs du studio d’enregistrement, l’invitée a commencé à montrer des signes d’agacements. « Je vous dis simplement ce qu’on dit de vous. Excusez-moi de vous le dire, vous n’avez pas une bonne image. On vous reproche de fournir de la drogue à des personnalités, notamment à Loana ».

Loana: « Vous avez écourté sa vie. »

Bien renseigné, l’ancien présentateur de Secret Story a alors donné l’exemple d’une autre personnalité, Ludovic Chancel. LDpeople s’est beaucoup attristé quand Benji a cité le nom de cette personne. En effet, il s’agit de l’ex-compagnon de Sylvie Oterga, mort d’une overdose en 2017. « Dans le cas de Ludovic, ce ne sont pas des ‘on-dit’ ! Vous avez écourté sa vie. Comme on dit à Marseille, vous l’avez poussé du côté où il allait tomber, en le fournissant en drogue, comme on la soupçonne de fournir de la drogue à Loana ».

On pourrait craindre pour le chroniqueur qu’il dépasse un peu les limites, en s’exposant à une plainte en diffamation. Mais il a vite assuré ses arrière. « Je ne veux pas de procès... », a-t-il lâché. Si l’invité a démenti, elle a avancé surtout qu’elle avait gagné haut la main son procès contre Sheila, la mère de Ludovic.

« Je vais très bien. Je vais beaucoup mieux. »

Quand à Loana, ses fans ne savent donc plus quoi penser. Car peu de temps avant son hospitalisation, elle expliquait en effet aller mieux lors d’une interview accordé à Télépro, le 6 février dernier. « Je vais très bien. Je vais beaucoup mieux. J’ai changé mon look. Moralement, oui ça va beaucoup mieux. », avait-elle ainsi claironné. « J’ai enterré l’année dernière psychologiquement en me disant que je mettais ça derrière moi. Et je commence une nouvelle année en commençant une nouvelle vie. Je reprends ma vie en main et j’ai envie de passer à autre chose« ., avait-elle ainsi poursuivi.

« J’ai envie de passer à autre chose. »

« Professionnellement je mets tout de côté. C’est plus personnel. Je reprends ma vie en main et j’ai envie de passer à autre chose. Ces dernières années ont été beaucoup trop dures. Pour pouvoir passer à autre chose il faut savoir faire un trait sur tout ça. », avait-elle ensuite expliqué à Télépro en visio.

« Ma descente aux enfers est due à mon entourage. »

Ensuite, elle a affirmé vivre sans regret. « Les erreurs oui, j’en ai fait plein d’erreurs. Professionnellement en revanche, je n’ai fait aucune erreur. J’assume tout ce que j’ai fait. Je l’ai fait avec le cœur et avec conviction. Mes erreurs ont été personnelles, comme de mauvaises rencontres. Mon erreur a été de rencontrer mon dernier petit-ami en date. Et de faire confiance trop facilement aux gens. Loft Story a été la chance de ma vie. Ça a changé ma vie en bien. Si je n’avais pas fait cette émission je ne serai pas ce que je suis aujourd’hui. Au contraire, ça a été la chance de ma vie.« , a-t-elle ainsi confié aux journalistes de Télépro.

Loana

Et de poursuivre : « Loft Story m’a apporté beaucoup plus de bonheur que de malheur. J’avais des fêlures déjà bien avant le jeu. Et ces fêlures auraient été accentuées par une vie encore plus modeste et beaucoup plus calme. Loft Story m’a apporté tellement de joie, de bonheur, de rencontres, de voyages. Ça a embelli ma vie de participer à ce jeu. Je leur dois tout. Les mauvaises rencontres on les fait qu’on soit célèbre ou pas. Ma descente aux enfers est due à mon entourage. » Au sein de LDpeople, on lui souhaite de remonter la pente et de fuir une bonne fois pour toutes ses démons.

