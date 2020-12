Loana, son ex Phil Storm opéré: montre sa très “longue cicatrice” (photo choc et nouveau combat)

Phil Storm est aujourd’hui menacé de paralysie, car il a subi une opération assez difficile comme il l’a révélé le 8 décembre. LD People vous donne des nouvelles du jeune homme.

L’ex-petit ami de Loana a dévoilé un cliché choc en donnant de ses nouvelles.

Le 8 décembre 2020, Phil Storm, l’ancien (faux) petit ami de Loana, a donné de ses nouvelles depuis sa chambre d’hôpital.

Le jeune homme a dévoilé une photo assez difficile à regarder … Ames sensibles, s’abstenir.

Il souffre d’une dégénérescence de la moelle épinière et a tenu à en informer ses abonnés le 12 novembre dernier, plus précisément, cette maladie cause « une sténose spinale et une spondylolisthésis couplées au syndrome de Scheuermann“.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Phil Storm (@phil.storm)

L’ancien partenaire de Loana a failli ne plus pouvoir marcher et a dû subir une intervention chirurgicale. “Avec ces nouvelles, mes chances de marcher après une opération urgente pour soulager la compression médullaire sont minimes“, confiait-il avant l’opération, confiant, malgré tout. LD People est très inquiet pour le jeune homme.

Et à cause de la Covid-19, son intervention a été programmée plus tard que prévu.

Mais il a tout de meme été pris en charge, comme l’a révélé Phil Storm ce mardi.

De nombreuses agrafes au niveau de son dos sont visibles sur la photo qu’il a publiée sur Instagram.

On peut donc observer une première photo, sur laquelle on découvre cette fameuse immense cicatrice, et sur la deuxième, il est allongé sur le dos, avec un bonnet sur la tête et des lunettes de soleil. “Voilà c’est fait. J’ai survécu à l’opération. Je ne marche pas (encore) mais je me battrai. Je sais que la guérison sera longue telle cette cicatrice du dos que je n’aurais jamais pensé avoir un jour. Prenez soin de vous“, peut-on remarquer en légende de la publication.

Cette opération très lourde n’est pas la première pour Phil Storm.

En 2019, gravement malade, il avait été opéré du coeur et en décembre 2018, il a annoncé avoir été victime d’un AVC. Ses fans se sont précipités pour lui souhaiter un prompt rétablissement, ce qui va certainement l’encourager à aller mieux.

Tous les rédacteurs de LD People lui souhaitent aussi qu’il s’en remette.

Il y a peu, l’artiste de 41 ans avait posté un message sur les réseaux sociaux qui a fait l’effet d’une bombe. Car ils n’étaient en réalité pas en couple, après avoir accusé la star de télé-réalité d’être une “menteuse” et “manipulatrice“, il avait annoncé être gay, ajoutant que la jeune femme était parfaitement au courant. Il est revenu sur cette histoire intrigante pour nos confrères de Télé-Loisirs.