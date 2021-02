Loana: Son message SMS glaçant envoyé à Eryl Prayer enfin dévoilé !

Ce mardi 23 février, Eric Prayer, l’un des meilleurs amis de Loana, était l’invité de Cyril Hanouna dans TPMP. Particulièrement ému, il a donné des nouvelles de l’ancienne star de téléréalité en dévoilant un SMS qu’il a reçu. Un message troublant qui accuse notamment Sylvie Ortega. La rédaction de LD People va tout vous dire et vous dévoiler ce qui était exactement dans le message. Vous êtes prêts ?

Eryl Prayer dévoile un SMS de Loana

Evidemment, dans l’entourage de Loana, tout le monde est inquiet. Et notamment son meilleur ami : Eryl Prayer. Ce dernier, sur le plateau de « Touche pas à mon Poste » a notamment révélé le message que la jeune femme lui avait envoyé à son réveil à l’hôpital. Il explique notamment que elle lui aurait confié que Sylvie Ortega, lui aurait donné des médicaments. Le texto exact était celui-ci : »Encore désolée pour hier, Sylvie m’a donné trop de médicaments parce que j’étais stressée et du coup j’ai mal supporté ». Un SMS assez glaçant qui prouve que celle qui se présente comme l’agent de la star est au première loge concernant ce qui lui est arrivé.

« Sylvie m’a donné un peu trop de médicaments » Face à Sylvie Ortega, l’émotion d’Eryl, ami proche de Loana, en lisant le message qu’il a reçu de la part de l’ancienne star de télé-réalité après avoir été hospitalisée hier. #TPMP pic.twitter.com/uuyo4yVNpd — TPMP (@TPMP) February 23, 2021

Malgré la divulgation de ce message, le meilleur ami de Loana, Eryl Prayer, s’est voulu rassurant quant à l’état de santé de la jeune femme. Il explique qu’elle est désormais tirée d’affaire : »Après tout ce qu’il s’est passé elle est encore en vie. Elle va bien. Je l’ai eue au téléphone. J’ai senti que ça allait bien. Je l’aime comme une petite soeur. Ce sera mon amie jusqu’à la fin » a-t-il déclaré ému. De son côté, Sylvie Ortega, qui n’a pas apprécié l’accusation à son encontre, à directement riposté sur le plateau de TPMP.

Sylvie Ortega vraiment coupable ?

Si le texto qu’a reçu le meilleur ami de Loana est pour le moins troublant, Sylvie Ortega s’est immédiatement empressée de clarifier tout : « Je lui ai donné un Xanax pour la calmer… Je l’ai emmenée la veille à l’hôpital et c’est du bien GHB qu’ils ont retrouvé dans son sang, elle peut le commander sur Internet et partout » affirme-t-elle notamment. Elle veut évidemment ne pas porter le chapeau sur la récente hospitalisation de l’ancienne candidate de Loft Sory : « Tu ne me feras pas porter le chapeau, il en est hors de question !« .

D’ailleurs, dans la nuit de ce mercredi 24 à ce jeudi 25 février, Sylvie Ortega a tenu à donner des nouvelles de Loana et de montrer qu’elle étaient proches. Ainsi, en story instagram, elle a partgé un échange de conversations où on peut lire : « Je t’aime, fais de beaux rêves ma princesse« . Pour accompagner cette story, elle a ajouté en commentaire : « Loana va bien et va rester encore en clinique ce qui est une sage décision« . Une façon de montrer qu’elle n’est pas responsable de son hospitalisation et qu’elle fait tout pour son amie.

Le coup de gueule de Magloire

Lors d’une interview pour Jeremstar, Magloire est revenu sur la situation préoccupante de Loana, actuellement hospitalisé du côté de Hyères. Pour le moins qu’on puisse dire, c’est que l’ami de la star est très inquiet et pousse un coup de gueule envers l’entourage de l’ancienne candidate de la télé-réalité : « Elle est toujours vivante, elle a beaucoup, beaucoup de chance, et elle ne le doit qu’à elle d’être toujours vivante. Avec la pression, les margoulins, les salopards, j’ai envie de dire les p***s qui étaient autour d’elle, trafiquants de toute nature… » explique-t-il tout d’abord. La rédaction de LD People est plutôt d’accord avec ses dires.

Très ému par la situation, Magloire revient sur son passage lors de Loft Story, qui pour lui est le début des ennuis pour Loana : « J’aimerais tellement lui dire à quel point, malgré tout ce qu’on a pu dire, faire, penser, écrire sur elle, à quel point je suis fier qu’elle soit encore vivante. Parce que c’est comme un petit oiseau qu’on aurait tordu dans tous les sens. C’est incroyable. (…) La chose la plus incroyable que j’ai vécue, c’est l’arrivée du Loft et de la téléréalité en France. C’était une espèce de raz-de-marée insensé ! On ne s’est pas aperçu à l’époque à quel point les protagonistes, les ‘acteurs’ du Loft allaient souffrir dans leur chair, de cette notoriété« . Difficile de lui donner tord sur ce point en tout cas.