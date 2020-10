Loana va très mal, elle est en pleine détresse, à cause de la drogue, elle perd ses cheveux !

Loana est au plus mal. Isolée de tous, l’ancienne candidate du loft se retrouve en grande détresse. D’ailleurs, d’après les dernières informations que l’on a, la jeune femme ne reçoit plus aucun soin. Un abandon qui commence à malheureusement la marquer physiquement. Explications.

Le compte Instagram de Loana piraté ?

Il y a deux semaines, Loana est revenue sous le feu des projecteurs en accusant son ex-compagnon Fred Cauvin de l’avoir battue, photos de son corps tuméfié à l’appui. Depuis, une guerre a été engagée entre l’ancien couple. Dernièrement, la jeune femme avait publié une photo d’elle nue. C’est ce que l’on pensait en tout cas. D’après Kelly Vedovelli, chroniqueuse de Cyril Hanouna, cette dernière n’a jamais publié de photo sur Instagram. En effet, elle assure que l’ancienne candidate du Loft a vu son compte être piraté.

Voici ce que Kelly Vedovelli déclare : “Sachez que son compte Instagram a été piraté. Il était 4h du matin, c’était une nuit où j’étais en direct sur Instagram moi aussi, je suis tombée sur cette photo, je lui ai envoyé directement un message sur WhatsApp. Son WhatsApp ne se connectait pas parce qu’elle avait laissé ses horaires. Donc je lui ai envoyé un message sur Instagram et j’ai eu une réponse : ‘Ce n’est pas moi, je suis en train d’effacer.’ Elle était en train d’effacer, il y en a une qui s’est effacée, une qui s’est rajoutée en direct et elle a écrit d’une manière où elle n’écrit pas de cette manière d’habitude”.

Violette se dit inquiète pour sa fille

Il y a quelques jours maintenant, le 30 septembre plus exactement, Violette la mère de Loana a pris la parole dans une interview pour StarMag. Cette dernière affirme : “J’ai vu ma fille couverte de bleus au mois d’août. C’est Fred qui l’a tapée […] Elle a des bleus à des endroits où ce n’est pas possible que ce soit elle qui les ait faits.” Elle ajoute : “Elle avait arrêté les drogues et l’alcool lorsqu’elle vivait avec moi dans le Sud […] Son état s’est dégradé lorsqu’elle m’a quittée pour vivre seule à Paris. Lorsque Loana est seule, tout va bien mais dès qu’elle se remet en couple avec Fred, ils se détruisent. Il l’a détruit sérieusement ! C’est Loana qui paye tout, Fred ne travaille plus. Il a une forte emprise sur ma fille. Loana souffre du syndrome de Stockholm”.

Violette poursuit son propos en indiquant qu’elle avait peur pour Loana : “Je ne veux plus voir ma fille dans cet état. Je l’ai retrouvée intubée, en réanimation, mon Dieu […] Loana m’a écrit ‘Tu n’as plus qu’à ramasser des fleurs sur ma tombe’ […] Loana veut s’enfuir dans le Sud pour échapper à l’emprise de Fred”. Elle poursuit en déclarant qu’elle souhaitait la retrouver rapidement : “Je souhaiterais qu’elle entre en clinique auprès de moi dans le Sud. Loana n’observe plus ses soins psychiatriques et son traitement depuis un an”.