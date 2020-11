Loïc, candidat de Koh-Lanta s’affiche sans vêtements et affole les internautes

Loïc est l’un des candidats les plus plébiscité par les fans de Koh-Lanta. Âgé de 20 ans, l’aventurier a pourtant un mental d’acier face aux épreuves du camp et à l’aventure en général. Déterminé à aller le plus loin possible et à toujours se concentrer sur le positif pour y parvenir, Loïc devient rapidement l’un des favoris du public. Dans l’épisode précédent, il remportait la dernière épreuve d’immunité et se qualifiait donc directement pour l’épreuve d’orientation (qui précède l’ultime épreuve des poteaux). De quoi attirer encore davantage d’attention sur le jeune homme. Mais c’est sur Instagram que le Savoyard met littéralement le feu aux poudres. Impossible de passer à côté des images de Loïc en train de faire prendre l’air à ses pectoraux !

Loïc se dévoile à ses fans sur son compte Instagram

Loïc est heureux de pouvoir se compter parmi les finalistes de cette saison de Koh-Lanta : Les 4 Terres. C’est une aventure unique qu’il n’oubliera jamais. Le public quant à lui, c’est certainement son état d’esprit optimiste qui va laisser sa trace. Mais c’était sans compter sur le fait que Loïc décide de s’exhiber sur les réseaux sociaux. En effet, avec cette publication qu’il présente comme n’ayant ni queue ni tête, une logique se dessine néanmoins. Devant une cascade naturelle, Loïc pose en costume, très élégant et sérieux. Plus les images défilent et plus Loïc est trempé et doit retirer ses vêtements devenus trop mouillés. Ma dernière image de cette publication représente donc le candidat sans vêtements, souriant et triomphant, mais bien caché derrière son parapluie.

Bien que Loïc ne dévoile pas tout à fait l’intégralité de son intimité, ces clichés ont suffit à enflammer la Toile. Nombreux sont celles et ceux qui jugent pertinent de sa part d’avoir choisi de prendre cette série de photos devant une cascade. Car sans l’eau qui s’écoulait derrière lui, Loïc sera certainement resté tout habillé. Parmi les fans de Loïc se trouvent évidemment des admirateurs qui sont incapables de détourner le regard devant cette série d’images de l’aventurier.

Le candidat de Koh-Lanta reçoit une attention toute particulière pour cette publication

Les 186 000 abonnés du jeune Savoyard ne cachent pas leurs joies de la voir se lâcher de la sorte. Bien que dans le légende, il demande à ses fans de ne pas trop réfléchir à une logique dans la suite de ces images. Loïc ajoute aussi une petit confidence, précisant que l’eau était glacée. Encore une fois, il a tout donné pour aller au bout de son projet. Ses fans adorent le caractère sincère, sympathique et fonceur de ce jeune homme. Un aventurier qui laissera évidemment sa marque auprès des fans de Koh-Lanta.

Mais pour la suite de l’aventure, rien n’est encore joué. Loïc devra tout donner pour arriver sur les poteaux. Et pour l’ultime épreuve, se montrer plus résistant que jamais. En attendant la suite des aventures des candidats de Koh-Lanta, nous pouvons les retrouver sur Instagram. Ainsi, comme Loïc, nous pouvons les découvrir sous un tout autre jour !