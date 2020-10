Lola et Angélique “Koh-Lanta” deviennent la risée de la toile après leurs sauts de l’épreuve d’immunité

Dans l’émission Koh-Lanta diffusé sur TF1, les prestations désastreuses des candidates Angélique et Lola ont fait beaucoup rire les réseaux sociaux. On vous explique pourquoi.

Koh-Lanta: Le 9 octobre dernier, la chaîne de TF1 proposait le 7e opus du programme d’aventures Koh-Lanta. Une semaine relativement calme qui n’a pas vraiment été ponctuée par des événements importants ou des décisions cruciales mais qui a mis en lumière la psychologie et le caractère des différents participants. L’épisode a été rythmée par une épreuve dite de confort particulièrement éprouvante pour les candidats et les candidates de l’émission. Les équipes rouges et jaunes devaient sélectionner un participant dont la mission était de crier, face à des rafales de vent, des indications à ses coéquipiers dont les yeux avaient été masqués, pour les guider durant cette épreuve.

Alexandra et Bertrand-Kamal, les guides

Deux anciens verts : Alexandra et Bertrand-Kamal ont été désignés pour cette épreuve importante. Cela a permis au public de regarder une séquence très drôle. Alexandra a hurlé et cassé les oreilles des téléspectateurs. La jeune femme a tout donné et s’est vraiment époumoné. Suite à une piètre prestation du participant jaune Laurent, ce sont les rouges qui sont sortis victorieux. Comme trophée, la tribu rouge a pu profiter d’une soirée exceptionnelle avec un buffet bien garni sur le bateau. Cela n’a vraiment pas plus aux jaunes qui avaient très faim. Ils entendaient les rouges hurler de joie toute la soirée. Lorsque les jaunes sont revenus à leur campement, Alexandra a été mise en cause par les candidats.

La terrible épreuve des vases : franche rigolade

Un peu plus tard, les téléspectateurs ont pu se régaler. Tandis que les candidats croyaient être au bout de leur peine, la fameuse épreuve des vases en terre s’est déroulée. Pour les participants, l’objectif était de faire éclater les vases grâce à un bâton de bois en réalisant un saut de trois mètres depuis un petit pont situé au-dessus de l’eau. Cette séquence a fait rire les internautes qui sont très nombreux à commenter l’émission. Dorian a beaucoup brillé car il a réussi la performance d’éclater 5 vases. Mais, en revanche, Angélique et Lola n’ont pas été la fête. Les deux participantes de l’équipe jaune ont réalisé des sauts très acrobatiques mais peu efficaces. Les commentaires ont été nombreux sur les réseaux sociaux.

Les réseaux sociaux étrillent Angélique et Lola

Sur Twitter, les internautes se sont donnés à cœur joie. Angélique et Lola étaient au cœur de ce tourbillon. Elles ont été la cible de critique après leur fameux atelier coiffure sur la plage. Les autres participants de la tribu jaune étaient aussi la cible des critiques. L’énorme coup de gueule poussé par Alix, le chef a suscité la passion des internautes. La soirée sur le bateau été beaucoup commentée. Autre moment phare, la trahison de Sébastien vis-à-vis de Fabrice, qui entraînera son élimination à la fin de l’épisode. Encore un bel épisode qui a fait le buzz.