Lola et Angélique (Koh-Lanta): sans vêtements sur la plage, la toile est conquise

Lola et Angélique sont des aventurière de cette saison du jeu de TF1, Koh-Lanta les 4 Terres. Dans l’équipe du Nord, elles forment un duo détonnant. Dès le début de l’aventure, elles lient des liens qui vont évidement se renforcer au fils des épisodes. Et comme les diffusions sont décalées d’environ une année avec les tournages, Lola et Angélique décident de se retrouver pour passer du temps ensemble le temps d’un week-end. C’est ainsi qu’une publication Instagram va montrer les jeunes femmes, sans vêtements sur la plage. En effet, elles souhaitent prendre le temps de se reconnecter. L’aventure les a soudé comme jamais et elles désiraient le montrer à leurs fans.

Lola et Angélique restent amies malgré la fin de l’aventure

Lola et Angélique sont un duo que les fans de Koh-Lanta adorent. Voir leur amitié grandir à la télévision est une réelle valeur ajoutée au show. En effet, elles sont le rayon de soleil de leur team du Nord à travers les moments difficiles. Toujours avec de larges sourires, Lola et Angélique aident à alléger les tensions suite à l’élimination de l’un des leurs ou encore pendant l’exil de l’équipe des violets. Ce n’est également que la partie visible de l’iceberg. Car Koh-Lanta continue et de nouvelles péripéties vont croiser la route des naufragés.

Mais si les fans ont encore beaucoup de choses à découvrir dans l’émission, les aventuriers ont terminé de vivre des moments difficiles. Alors, c’est avec joie que Lola et Angélique se retrouvent sur la plage. Elles reforment donc leur duo, sur la plage également, mais cette fois-ci, seulement pour passer des moments agréables. De quoi ravir les fans des aventurières qui décident de poser sans vêtements.

Des moments de partages qui vont plaire à leurs fans

Les seuls tissus que portent les jeunes femmes vont leur permettre de se baigner. De quoi renvoyer les abonnés de Lola et d’Angélique directement en été. Car l’automne arrive à grands pas. Et avec elle, la pluie et les températures plus fraîches. Mais en attendant de dire au revoir à l’été, les aventurières ont continuer de jouer à enlever leurs vêtements en créant une vidéo pour TikTok qui va tout autant plaire à leurs abonnés.

Les abonnés de Lola et Angélique, comme leurs camarades d’aventure, prendront le temps de commenter leurs publications. En effet, personne ne eut manquer l’occasion de dire aux aventurières de Koh-Lanta qu’elles sont resplendissantes. Sans vêtements, les pieds dans le sable et le sourire aux lèvres, comment leur résister ?