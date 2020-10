Lola et Joaquina “Koh-Lanta” balancent tout! Contraception.. règles, les vrais dessous de l’émission dévoilés

Lors d’un questions-réponses avec les internautes, Lola et Joaquina livrent des détails privés sur leur vie dans Koh–Lanta, Les 4 Terres. Malgré les années, les fans du programme ont encore énormément de questions sur la vie quotidienne des candidats. Les deux aventurières ont donc accepté d’évoquer des sujets parfois tabous. Les deux jeunes femmes n’ont pas hésité à parler d’hygiène, de menstruations et… de contraception !

Car dans une situation de survie, tous ces petits soucis du quotidien peuvent vite devenir problématiques. Les deux candidates ne sont pas les premières à se livrer sur le sujet. Mais Lola et Joaquina ont apporté un grand nombre de précisions aux interrogations de leurs fans. Notamment sur la manière dont les candidats font leurs besoins sur l’île. Et pour ça, chacun à sa technique. Le scénario le plus fréquent pour les aventuriers serait de se rendre en forêt et de creuser un trou dans le sol. Lola a déclaré que la production ne leur fournissait pas de papier toilette. Il s’agit donc d’employer une méthode naturelle et de s’essuyer avec ce que la nature prodigue. À la guerre comme à la guerre ! “ Certains vont s’organiser, créer un endroit, dans lequel ils vont creuser un trou, reboucher progressivement et signaler de manière visuelle pour que tout le monde sache ce qui s’y passe ” a déclaré l’un des membres de la production.

Lola et Joaquina

Une autre question intrigue également les fans du jeu d’aventure. En effet, comment font les aventurières sur l’île lorsqu’elles ont leurs règles ? Lola et Joaquina précisent à ce sujet que les producteurs fournissent aux jeunes femmes le matériel nécessaire. Des tampons sont mis à leur disposition. ” Pour les règles, il faut déjà les avoir donc ça veut dire qu’il faut rester longtemps dans l’aventure. Mais on a tout à disposition. Comme on n’a pas de papier toilettes, qu’on a rien, c’est quand même dégeu ” avouait Lola. Évidemment, il n’y a pas de confortable douche ou de salle de bain en marbre présentes sur le camp. Alors pour la toilette, il faut utiliser les moyens du bord. Pour la plupart des candidats, leur hygiène se résume à quelques bains de mer ou à un rafraîchissement assez sommaire. Durant tout leur séjour dans l’émission, les candidats et candidates doivent redoubler d’imagination pour s’occuper de leur hygiène !

Durant cet entretien accordé par Lola et Joaquina, d’autres sujets ont été évoqués. Comme notamment celui de la contraception. La jeune femme originaire du Nord de la France a expliqué que la production lui avait mis à disposition sa pilule contraceptive. ” On nous donne à l’avance nos traitements. Pour ma part, je prenais la pilule. J’avais aussi le droit de mettre mes gouttières la nuit. Niveau hygiène, c’était horrible de ne pas pouvoir laver mon appareil dentaire “ a-t-elle déclaré.

Une ancienne candidate avait fait des révélations encore plus étonnantes. Inès Loucif a en effet confié que les candidats disposent bien évidemment d’une trousse à pharmacie. Dans cette boîte, les aventuriers peuvent notamment utiliser des kits de rasage, des pansements ou trouver du produit désinfectant, des protections hygiéniques, mais beaucoup plus étonnant encore : des préservatifs ! Si beaucoup de candidats affirment ne pas avoir pensé à ” ça ” durant leur séjour, la production a visiblement imaginé tous les scénarios possibles…