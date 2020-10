Lola et Loïc "Koh-Lanta" en couple ou relation secrète? Ils s'expriment et dévoile la vérité !

Lola et Loïc: Koh-Lanta, Les 4 Terres, comme toutes les autres saisons du programme, permet des rapprochements entre les candidats. En effet, des amitiés sincères se créent inévitablement dans ce genre de contexte. En revanche, il n’est pas courant de voir des couples se former pendant les émissions, mais cela peut se produire. Les fans de Koh-Lanta sont donc à l’affut du moindre indice. Et dans leurs quêtes de preuves que Loïc et Lola sortent ensemble, ils ont lancé malgré eux la rumeur que c’était le cas. Une rumeur qui est rapidement arrivée aux oreilles des principaux intéressés, les aventuriers de Koh-Lanta. Lors d’un moment d’échange avec ses abonnés, Loïc va mettre fin à cette rumeur avec beaucoup d’humour.

Loïc et Lola sont-ils ensemble dans la vie ?

Koh-Lanta est une émission qui met au défi les résistances physiques et mentales des candidats. La privation de sommeil, de nourriture et la difficulté des épreuves les plongent dans des conditions proches de celles qu’impliquent la survie. Mais Koh-Lanta c’est aussi une aventure humaine. Car pendant plusieurs jours, les candidats évoluent d’abord en équipe pour s’affronter lors des épreuves. Ensuite, c’est chacun pour soi au moment de la réunification. Mais la vie en communauté perdure jusqu’au dernier jour. Les partages et les échanges sont primordiaux donc. Sans dimension sociale dans Koh-Lanta, cela pourrait être un motif de vote contre soi lors des conseils.

Des rapprochements constatés par le public de Koh-Lanta, Les 4 Terres

Aussi, il n’aura pas échappé aux téléspectateurs que Loïc et Lola s’entendent très bien. De plus, sur leurs comptes Instagram respectifs, ils aiment se taquiner dans les espaces commentaires de leurs publications. Ces agissements ont tout l’air d’être ceux de deux personnes qui s’apprécient comme de très bons amis. Mais de très bons amis qui ont encore le temps de voir évoluer leur relation en quelque chose de romantique. Les fans de Koh-Lanta n’avaient de cesse de souligner cela. Mais aussi d’insister pour obtenir une réponse de la part des aventuriers. C’est donc Loïc qui va enfin mettre les choses au clair une bonne fois pour toute, avec beaucoup d’humour.

La fin d’une rumeur amusante pour Lola et Loïc

Lors d’un échange de questions et réponses avec ses abonnés sur Instagram, Loïc doit répondre à la fameuse question de savoir si il est en couple avec Lola. Ils ont pourtant tenté à plusieurs reprises de faire comprendre à leurs dans qu’ils n’étaient pas en couple. Mais le public de Koh-Lanta ne pouvait s’empêcher d’interpréter autrement les signaux qu’ils s’envoyaient. Ce qui ne manque pas d’ailleurs de beaucoup les amuser. Alors, pour rester dans la blague, c’est avec humour que Loïc va éclaircir la situation. À la question “Es-tu en couple avec Lola ?” il répondra alors “Lola et moi c’est fini” en étant faussement triste.

Une image et des mots qui sont arrivés à l’attention de Lola qui a poursuivi la blague avec malice. Lola enregistre l’image l’image de son compère de Koh-Lanta et la poste en story sur son propre compte Instagram. Elle a alors indiqué sur la capture d’écran de la réponse de Loïc qu’elle venait de se faire larguer par story. Se montrant elle aussi faussement triste, Lola joue le jeu de son ami pour faire taire les rumeurs de manière amusante. Après tout, cela fait parler d’eux sur la Toile et avec leurs dizaines de milliers d’abonnés, c’est toujours bon à prendre.

Loïc et Lola ne sont donc pas en couple. Ils ne rejoindront pas la liste des aventuriers de Koh-Lanta qui ont décidé de poursuivre leurs routes en scellant ensemble leurs destins. Les fans avaient pourtant des exemples pertinents comme le couple de Jesta et Benoît et celui de Jérémy et Candice aussi. Ou encore celui de Mathilde et Romain qui avait pourtant participé à des saisons différentes de Koh-Lanta. Il ne faudra donc pas ajouter les prénoms de Lola et de Loïc pour citer les couples de l’aventure de TF1. En revanche, si Loïc et Lola ne sont pas encouble, il ne faudra pas en déduire qu’il ne se passe rien dans leurs vies sentimentales. En effet, il semblerait qu’ils aient tous les deux une personne importante dans leurs vies.

Les aventuriers de Koh-Lanta sont en couple de leurs côtés ?

Lola n’a posté qu’une seule photo de celui qui pourrait être son amoureux. La photo a été prise à Venise, sur une gondole. L’aventurière de Koh-Lanta inscrit en légende qu’elle se trouve dans la ville de l’amour. Et la publication est un ensemble de deux photos. L’une d’elle et l’autre d’un mystérieux et beau jeune homme.

Voir cette publication sur Instagram Venise, ville de l’amour ❤️ Une publication partagée par LOLA LABESSE (@lola_kohlanta) le 9 Avril 2018 à 1 :12 PDT

Quant à Loïc, de son côté, son compte Instagram ne permet pas vraiment de dire si il est en couple ou non. La seule jeune femme aux côtés desquels il prend la pose est sa petite sœur. Mais pourtant, en parcourant les commentaires, il apparu une ravissante demoiselle. Et sur le compte Instagram de celle-ci les photos de couple ne sont pas rares.

Voir cette publication sur Instagram ❤️ Une publication partagée par Elsa🌗 (@_elsarey_) le 17 Août 2020 à 11 :40 PDT

Loïc et Lola avaient réussi à cacher cela à leurs abonnés. Mais ils risquent d’avoir encore plus de questions à leur poser à présent.