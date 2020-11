Lola Koh-Lanta: après ses violentes critiques envers Brice, elle met les choses au point!

Comme chaque saison, Koh–Lanta remporte un véritable succès. Une fois de plus, Denis Brogniart et ses équipes ont réservé des épreuves véritablement intenses aux aventuriers. Parmi ceux-ci, quelques-uns sortent du lot. Mais dans Koh–Lanta, les difficultés exacerbent parfois les tensions. D’ailleurs, Lola et Brice ont réellement connu des moments difficiles. En outre, la jeune femme ne s’est pas privée pour critiquer son rival. Alors dans d’une interview, elle met les points sur les i.

Lola s’explique sur les tensions avec un autre candidat

Des critiques très vives au sujet de Brice

Depuis son arrivée dans le jeu, Lola est devenue une véritable star. D’ailleurs, aujourd’hui elle peut compter sur plus de 130 000 abonnés sur son compte Instagram. C’est sur le réseau social, que la candidate de Koh–Lanta a décidé de répondre à ses fans. Lors d’une session de questions-réponses, Lola n’a évité aucun sujet. En effet durant cet échange avec sa communauté, plusieurs fans voulaient connaître son sentiment par rapport à Brice. Car Lola a eu par le passé des mots très durs concernant son rival. ” J’ai aucune affinité, je le trouve faux. Je pense que c’est un garçon un peu gâté, (…), je pense qu’il n’a pas assez galéré. Il pique des petites crises d’ado des fois. Quand il n’a pas ce qu’il veut, il pète un câble “. De toute évidence, les deux aventuriers sont loin d’être proches. Pire, Lola a eu des mots très durs pour qualifier le jeune animateur radio. La jeune femme n’a pas hésité à traiter Brice de ” Bébé Cadum “.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par KohLantaTF1 (@kohlantatf1)

Une pression trop grande

Face à sa communauté, Lola souhaite revenir sur les raisons de cette véritable animosité. ” À Koh–Lanta, on ne s’aimait pas vraiment. Tout ce qu’il faisait m’agaçait et réciproquement. La fatigue et la tension jouent énormément. Aujourd’hui, on est en très bon terme. On a su faire la part des choses “. De toute évidence, leur relation s’est apaisée. D’ailleurs, Brice a également livré son sentiment sur les difficultés rencontrées dans le jeu. Pour lui ce qui se passe dans Koh–Lanta n’a rien à voir avec la ” vraie vie “. ” Avec Lola, on ne pouvait pas se voir alors que dans la vie, on s’entend super bien “. Les déclarations du jeune homme sur Twitter, ce week-end, sont donc là pour apaiser la situation. Car comme il l’explique, l’aventure de Koh–Lanta est parfois pesante. Naturellement, les nerfs sont mis à rude épreuve. Alors parfois, les candidats explosent.

De son côté Lola continue son aventure. D’ailleurs, elle pourrait faire partir des finalistes cette année. Ce vendredi 20 novembre sur TF1, les téléspectateurs pourront connaître la suite de l’intrigue. De plus, TF1 a annoncé la date de la grande finale. Comme l’année dernière, elle se déroulera en deux parties. Le 27 novembre 2020, les fans de Koh–Lanta découvriront qui sont les trois finalistes. Puis, le vendredi 4 décembre, se déroulera l’épreuve mythique des poteaux. Alors enfin on connaîtra, le nom du grand vainqueur de cette saison extraordinaire de Koh–Lanta, Les 4 Terres. D’après plusieurs fans de l’aventure, Lola pourrait bien faire partie du dernier duo magique. En attendant, elle continue de converser avec ses fans via les réseaux sociaux. Aussi, elle se montre très heureuse d’avoir pu s’expliquer sur sa relation avec Brice. Car comme ils le rappellent tous deux, aujourd’hui les deux aventuriers sont très proches.