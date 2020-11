Lola “Koh-Lanta” écoeure les internautes avec un mélange très surprenant, “C’est une immondice”!

Décidément cette saison de Koh-Lanta , Les 4 Terres est riche en émotions. Depuis la première diffusion de l’aventure, le public va de surprise en surprise. D’abord, il y a eu les changements de règles établis cette année. Ensuite, le scénario du jeu a dépassé toutes les espérances de la production. D’ailleurs, ce 6 novembre dernier, Koh-Lanta, Les 4 Terres a une fois de plus créé l’événement sur Lola. Puisque l’une des candidates a véritablement choqué par son comportement. Ou du moins, par son régime alimentaire !



Koh-Lanta, Les 4 Terres : Fabrice et Lola récompensés de leurs efforts



Un nouveau challenge pour les aventuriers



Comme à chaque fois dans Koh-Lanta, les épreuves s’enchaînent à une très grande vitesse. Pour les candidats, il n’y a pas de répit possible. Entre quelques périodes de repos, les candidats doivent faire face aux éléments et aux épreuves imaginées par la production. Et parfois, leur courage est finalement récompensé. En effet, à la suite de certains challenges, les aventuriers se voient gratifiés de véritables cadeaux. Mais une chose fait rêver systématiquement les aventuriers, c’est la nourriture. Car de toute évidence, il s’agit d’un sujet omniprésent dans la tête des participants.

Car sur Koh-Lanta, l’alimentation se résume le plus souvent à sa plus simple expression. Alors tout extra reste le bienvenu. Après avoir remporté l’ultime épreuve, Fabrice et Lola vont donc connaître un grand moment. Puisque la production leur a réservé une très belle surprise. Pour les deux membres de l’équipe du Nord, ce sera donc un brunch à volonté ! Apparemment, la perspective de manger à leur faim leur paraît être un véritable délice.



J’espère que vous avez viré Lola de l’émission pour son mélange pastèque Nutella — Diego Maradona 🕊 (@Le_Madridiste) November 6, 2020

Une recette pour le moins osé !



Privé de mets délicats depuis des semaines, Fabrice et Lola se montrent très impatients. À la découverte du véritable festin qui les attend, les deux jeunes gens ne tiennent plus en place. Pourtant, Lola va véritablement choquer les téléspectateurs de Koh-Lanta. En effet, elle va oser un mélange des plus surprenant. À première vue, ce plat ne devrait pas se retrouver dans la finale de Top Chef ou d’une autre émission culinaire. Car il s’agit là d’une véritable création audacieuse !. Pire, certains internautes paraissent même dégoûtés par le plat imaginé par Lola.



Affamée comme jamais, l’aventurière se lance dans un mélange détonant : pastèque et Nutella ! En très peu de temps, les réactions sont nombreuses sur la toile. De toute évidence, l’association est loin d’être validée par la communauté de Koh-Lanta. Pire, pour certains téléspectateurs : ils sont écœurés. Pourtant, il est vrai que la table est bien garnie. La production a préparé un véritable festin de roi. Au menu, il y a des fruits, des légumes, du jambon et de la pâte à tartiner au chocolat. Mais Lola n’a pas le temps d’établir un régime alimentaire strict. C’est pourquoi elle ose des combinaisons pour le moins originales. Immédiatement, de nombreuses réactions apparaissent sur Twitter. ” J’espère que vous allez virer Lola de l’émission pour son mélange pastèque Nutella “,” Lola, elle est malade ou quoi ? D’où tu mets du Nutella sur de la pastèque ou la parenthèse (où je suis décalé)“, ” Je condamne avec la plus grande fermeté le mélange pastèque et Nutella de Madame Lola “. D’autres fans de Koh-lanta jugent encore Lola beaucoup plus sévèrement. Puisqu’un internaute parle d’“immondices”. Mais de toute évidence, Lola passe un très bon moment. À voir son visage, elle paraît même se délecter de ce repas si attendu, et inattendu !

Création de binômes au hasard lors du confort. L’episode etait centré la dessus. Alix et Laurent etait ensemble et ont sauté. Lola a remporté le confort et a dégusté des pastèques… au Nutella… Une immondice ! A part ca t’as pas raté grand chose. — LLCoolD 🇲🇱 (@DoumsWiseness) November 6, 2020