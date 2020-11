Lola “Koh Lanta” que va t’elle faire avec ses énormes gains de 100 000 euros

À 23 ans, Lola est l’une des cinq finalistes de Koh-Lanta : Les 4 Terres sur TF1. L’occasion pour la jeune femme de nous donner son ressenti sur les possibles 100 000 euros de gain et de réagir sur l’élimination d’Angélique. Explication.

Lola prête à ouvrir son commerce ?

Qualifiée pour la finale de Koh Lanta, Lola a expliqué à nos confrères de “La voix du Nord” ce qu’elle ressentait :“Je suis fière d’être arrivée jusque-là. Ce n’était pas gagné d’avance. C’est quand même une aventure très compliquée, tant sur le plan physique qu’émotionnel. Je me suis aussi découverte ce côté stratège. Je ne suis pas venue sur Koh-Lanta pour faire de la stratégie. Je me suis juste dit : laisse ton bon sens te guider. J’ai fait ce que j’avais à faire pour avancer. Les alliances se sont faites naturellement au fil des affinités avec Angélique, Fabrice ou Dorian”.

Dans ce même entretien, Lola nous a fait savoir ce qu’elle comptait faire si elle gagnait les 100 000 euros : “Depuis toute petite, je rêve d’ouvrir mon propre commerce. L’émission pourrait être un tremplin même si la conjoncture actuelle est compliquée. Si je gagne, la somme m’aidera à réaliser ce projet. Mais je ne ferai rien d’extravagant, je mettrais de côté pour démarrer ma vie. Je n’ai pas la folie des grandeurs”.

Lola réagit à l’élimination d’Angélique

Dans l’émission de ce vendredi 20 novembre, c’est Angélique qui a été éliminée aux portes de l’épreuve de l’orientation. Les garçons ont renversé l’alliance de Lola, qui a mal vécu le départ de sa grande amie dans l’aventure : “Sur le moment, c’était très dur à vivre. Je perdais une amie et stratégiquement ça devenait compliqué pour moi. Dans ma tête, je savais que je venais de perdre Koh-Lanta. Je savais que si je ne gagnais pas l’épreuve des poteaux, j’avais perdu. Que je n’avais quasiment plus aucune chance d’aller face au jury final sans gagner les poteaux“.

Et son élimination est peut-être dû au choix d’Angélique, d’emmener Lola pour partager un confort. En tout cas c’est ce que pense la jeune femme : “Elle s’est tirée une balle dans le pied. C’est mon seul regret de Koh-Lanta. Ce moment-là. Si Angélique ne m’avait pas choisie lors de ce dernier confort, je serais restée sur le camp et j’aurais découvert la stratégie des garçons et je me serais peut-être plus déchirée à l’épreuve. À refaire, évidemment qu’on ne le referait pas mais sur le moment, elle voulait profiter de ce moment avec moi et c’est tout“.