Lola (Koh-Lanta) : rayonne sur ses photos sans vêtements en compagnie d’Angélique

Lola est l’une des aventurières de Koh-Lanta qui a le plus le vent en poupe. À quelques épisodes de la grande finale de cette saison palpitante de l’aventure, les internautes trépignent et commencent à faire des pronostiques pour la suite. Lola va-t-elle tenir le choc à présent que sa meilleure alliée du camp s’est faite éliminer ? Ce qui est certain, c’est que les deux amies n’ont pas attendu longtemps pour se retrouver après le tournage de cette aventure. En effet, elles prennent la pose ensemble sur de nombreuses photos de leurs comptes Instagram respectifs. L’amitié d’Angélique et de Lola continue au-delà du jeu. Les internautes ne peuvent que constater qu’elles sont rayonnantes, et d’autant plus lorsqu’elles sont ensemble.

Lola et Angélique ont construit un lien d’amitié solide dans l’adversité

Lola et Angélique avaient décidés de partir en vacances ensemble. Après le tournage de Koh-Lanta, dont l’issue reste encore incertaine, elles se sont retrouvés pour sceller leur amitié. Tout ce qu’elles ont vécu ensemble, elles ne comptent pas le laisser au passé. Partir en vacances ensemble ou se retrouver chez l’une ou chez l’autres, pour ses deux aventurières de la tribu du Nord, c’était une évidence. Et encore aujourd’hui, elles restent donc soudées face aux adversités. une attitude qui n’est pas pour déplaire aux fans de Koh-Lanta qui retrouvent les jeunes femmes sur leurs comptes Instagram respectifs. Car il peuvent agréablement constater qu’Angélique et Lola étaient alors totalement sincères l’une envers l’autre pendant l’aventure.

Les publications de Lola et d’Angélique sont des petites merveilles pour leurs fans. De quoi mettre des tas d’étoiles dans les yeux des internautes. En participant à Koh-Lanta : Les 4 Terres, elles ont trouvé un bien inestimable. Celui d’une amitié solide et vraie. Lola et Angélique ne se lassent pas de passer de temps ensemble. D’autant qu’elles peuvent aujourd’hui le faire dans de meilleures conditions que pendant l’aventure. Plus besoin de dormir à la belle étoile et à même le sol ou bien de se priver de nourriture pour en avoir le lendemain. Sans le nouveau confinement en place sur la France, les deux amies auraient certainement continué de se voir très régulièrement. Mais elles devront donc attendre que les conditions sanitaires s’améliorent pour envisager de voyager ensemble, ou du moins d’aller à la rencontre l’une de l’autre.

Plus rien ne séparera les aventurières de Koh-Lanta : Les 4 Terres

Mais pas de doutes là-dessus, Angélique et Lola vont se retrouver tôt ou tard. Les deux inséparables de Koh-Lanta ne sont pas prêtes de faire une croix l’une sur l’autre. Depuis le début de l’aventure, elles ont trouvé dans l’autre une personne capable de les motiver et d’aller très loin. Pas de raisons alors qu’elles se privent de cette dynamique dans la vie ! Et ce ne sont pas les fans de Koh-Lanta qui vont s’en plaindre. Lorsqu’elles posent toutes les deux, elles rayonnent de bonheur. Les abonnés Instagram des deux amies attendent donc la suite de leurs aventures sur les réseaux sociaux avec impatience.