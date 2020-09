Lola "Koh-Lanta" : Sa grande soeur est sublime ! les preuves en Photos !

Lola, la candidate de Koh–Lanta, est apparue sur les réseaux sociaux en compagnie de sa sœur. Les deux jeunes femmes ont véritablement créé le buzz sur la toile.

Koh–Lanta, les 4 Terres connaît un énorme succès sur TF1. Cette année, de nouveaux candidats apparaissent dans le jeu d’aventure. La saison dernière avait connu le retour de grands aventuriers pour le plus grand kiff des fans. Cette fois-ci, ce sont 24 nouveaux. Denis Brogniart avait annoncé de grands changements dans Koh–Lanta. Et cela a bien été le cas ! Les candidats sont divisés en quatre équipes. Ils représentent différentes régions de la France. Et les groupes portent les noms de couleur.

Pour cette version remodelée du jeu d’aventure, une candidate sort son épingle du jeu. La jolie brune prénommée Lola a réussi en quelques passages, à conquérir le cœur de téléspectateurs. La jeune femme de 24 ans affiche un joli visage et une très belle silhouette. L’aventurière n’est pas la seule femme de la famille à être une véritable beauté. Elle a d’ailleurs récemment présenté sa sœur Megane, sur les réseaux sociaux. Et entre les deux femmes, il y a vraiment un air de ressemblance. Les internautes n’ont pas manqué de féliciter les deux sœurs originaires du Nord de la France pour leur silhouette parfaite.

Les deux beautés ont donc partagé sur Instagram un joli cliché. Les frangines s’affichent toutes les deux coiffées du célèbre foulard violet en hommage à l’équipe de Koh–Lanta. Les followers étaient véritablement conquis. Car il faut bien avouer que les deux jeunes femmes sont époustouflantes. Malgré leur légère différence d’âge, elles se ressemblent telles des jumelles. Elles affichent toutes les deux des traits et des courbes parfaites.

Ver esta publicación en Instagram Première fan 💜 @lola_kohlanta #kohlanta #kohlantales4terres #firstepisode Una publicación compartida de MEGANE LABESSE (@meganeyang) el 28 Ago, 2020 a las 11:57 PDT

Ce n’est pas la première fois que l’aventurière de Koh–Lanta apparaissait sur des clichés de famille. Elle avait en effet déjà offert à sa communauté une image aux côtés de sa sœur enceinte. Les deux femmes étaient apparues toutes les deux vêtues d’une jolie robe noire pour la plus grande joie de ses fans. Découverte lors de la présentation des candidats il y a quelques mois, Lola Labesse a déjà enflammé à plusieurs reprises les réseaux sociaux. La jeune femme originaire de Berck-sur-Mer crée l’événement à chacune de ses apparitions. Les téléspectateurs la comparent d’ailleurs physiquement à Inès Loussif. Celle-ci avait aussi créé le buzz la saison dernière.

Lola semble donc prête à être la révélation de cette saison de Koh–Lanta, les 4 Terres. Passionnée d’aventure, Lola sera peut-être l’une des stars de cette saison. Cette étudiante à l’Université de Lille est aussi une grande voyageuse. Sur son compte Instagram, on découvre un grand nombre de clichés de ces séjours aux quatre coins du monde. Elle a notamment eu la chance de se rendre en Australie en Nouvelle-Zélande ou encore au Maroc. Lola est également une grande passionnée de sport. Elle apprécie aussi les sensations extrêmes. Et elle s’adonne parfois au saut en parachute, comme en témoigne un souvenir de l’un de ses derniers road trips.

L’aventure de Koh–Lanta, les 4 Terres était donc faite pour elle. Il y a quelques semaines, elle partageait avec ses fans ses premières impressions. ” Comme vous l’aurez deviné…. J’ai participé à Koh–Lanta. Je n’en reviens toujours pas. Quand j’y repense, c’est vraiment une expérience de fou !!! J’ai hâte de partager avec vous ma petite aventure. Je me rends compte de la chance que j’ai. Même si ça me paraissait plus facile devant ma télé “.

Ver esta publicación en Instagram Tellement hâte de l’accueillir et de lui apprendre pleins de bêtises 👶🏼 Una publicación compartida de LOLA LABESSE (@lola_kohlanta) el 10 Ene, 2019 a las 12:51 PST

Il est vrai que son parcours jusqu’ici n’a pas été de tout repos. Intégrée à l’équipe du Nord, elle n’aura pas rencontré beaucoup de succès dans un premier temps. Mais elle n’a pas démérité non plus. Aujourd’hui, Lola va devoir faire sa place dans l’équipe des jaunes menée par Alix. Car la jeune femme est une battante. Et elle souhaite aller très loin dans l’aventure. Même comme elle l’avouait, c’est plus facile à dire qu’à faire. Elle reconnaît que malgré sa préparation, l’aventure se révèle plus difficile que prévu. Mais pour elle, il n’est pas question de baisser les bras.

Il est sûr qu’elle peut compter sur beaucoup de fans. Grâce à son physique avantageux, elle s’est rapidement attiré un grand nombre de commentaires des téléspectateurs. Mais la jeune femme ne veut pas être réduite à un joli visage et une belle silhouette. Elle est avant tout, là pour gagner. Mais il faut bien avouer, que la nature a été très généreuse avec Lola. Et c’est la même chose pour sa sœur qui la soutient dans son parcours ! Mégane est d’ailleurs la première fan de sa sœur comme elle l’a ajouté en commentaire à cette dernière publication.

La jeune berckoise est, il est vrai, en train de réaliser un joli parcours. Elle s’est d’ailleurs assurée un moment de répit en trouvant le fameux collier. Mais malheureusement, l’épreuve d’immunité aura été très difficile pour elle. Pourtant installée en meneuse de cordée, Lola n’aura pas réussi à aller jusqu’au bout. Elle avait fini en larmes après de nombreux efforts pour aider son équipe. ” Je n’aime pas pleurer, j’adore mon équipe, mais là, je suis énervée. J’étais à fond, je suivais mon chemin. On a peut-être pas tous autant l’envie de gagner sur les épreuves que moi ” avait-elle confié, particulièrement déçue. Mais après la tristesse, Lola a très rapidement retrouvé le sourire. Car elle avait réussi à trouver le collier d’immunité caché dans une crique, non loin du campement. Une information qu’elle s’est bien gardé de partager avec ses coéquipiers. Elle possède donc un avantage sérieux pour le prochain épisode. Cette protection lui permettra également de mettre de nouvelles stratégies en place. Et de découvrir qui sont ses véritables alliés !

La jeune kiné pourrait donc encore réserver beaucoup de surprises aux téléspectateurs dans les prochains épisodes. Et en attendant de suivre ses nouvelles aventures, ses fans peuvent profiter de ses magnifiques clichés qu’elle partage avec sa communauté. Ses admirateurs auront même eu la chance de connaître sa soeur. Lola et Mégane ont donc véritablement créé le buzz sur ce cliché où les deux beautés prennent la pose. Il faut donc attendre le prochain épisode pour découvrir la suite du parcours de la nouvelle star de Koh–Lanta.