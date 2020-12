L’amour est dans le pré: Lola emménage chez Florian. Le couple va-t-il se marier? (révélations)

Lola et Florian cachent bien leur jeu. Devant les caméras, ils apparaissaient bien timides. Il faut dire que ce n’est pas facile de livrer ce que l’on a sur son cœur à quelqu’un. Et encore moins devant la France entière ! Mais avec le temps, l’amour a fait le reste et depuis, le couple se dit assez à l’aise pour habiter désormais ensemble. Lola a décidé de quitter la Haute-Garonne pour retrouver l’agriculteur sur son exploitation, dans la Creuse. A quand donc le mariage ?

Pendant plusieurs épisodes de l’Amour est dans le pré, Florian a laissé perplexe les téléspectateurs. Lors des speed datings notamment, il a peu fait preuve d’attention envers ses prétendantes. « J’ai conscience d’avoir été froid et inexpressif alors que mes rencontres ont confirmé l’impression que j’avais eue en lisant leurs lettres. Pour moi, le choix des deux prétendantes pour le séjour à la ferme a été une évidence. », avait-il reconnu auprès des journalistes de Télé Poche.

« J’ai eu peur qu’elles refusent de venir. »

Conscient de son comportement, l’agriculteur aurait pourtant aimé agir autrement. « J’ai eu peur qu’elles refusent de venir. », ajoute-t-il dans les colonnes de Télé Poche. Heureusement pour lui, sa chère Lola lui a rendu visite dans le Limousin. Et l’amour a fait des étincelles ! Lola et Florian forment désormais un couple. Dès le mois de janvier 2021, ils prévoient de vivre ensemble près de l’exploitation de Florian.

L’amour est dans le pré : “Si je devais donner un conseil, c’est de ne pas hésiter.”

Pour Lola, c’est une nouvelle aventure qui s’annonce. “Nous sommes tous les deux très réservés, donc oui, la première rencontre a pu paraître assez bizarre.”, concède-t-elle dans une interview accordée à la Dépêche le 12 décembre dernier. Et de préciser : “Mais beaucoup de choses se sont passées dans nos regards. C’est vrai qu’il y a eu beaucoup de stress de mon côté. Mais si je devais donner un conseil, c’est de ne pas hésiter. Mes parents ont été très étonnés que je me lance dans cette aventure, parce que je suis très réservée, mais ils m’ont dit : « Si c’est ce que tu veux, vas-y ! »

View this post on Instagram A post shared by L’Amour est dans le pré (@adpm6)

Pourtant, rien ne prédestinait Lola à trouver l’amour à la télévision. « C’est la première fois que je me lançais pour écrire à un candidat de L’amour est dans le pré. Je regarde pourtant l’émission depuis des années », a-t-elle confié à nos confrères de La Dépêche.

L’amour est dans le pré : C’est la première fois qu’elle craque pour un candidat !

Seulement voilà, avec Florian, c’est l’exception qui confirme la règle. « Son portrait, diffusé en mars, m’avait vraiment touchée. Son regard, son visage, il est tellement lumineux. Il dégageait tellement de gentillesse. »

Elle envisage déjà sa vie auprès de lui, de manière sereine. « Là-bas, je continuerai à exercer mon métier d’infirmière, en intérim. Je donnerai un coup de main à Florian s’il en a besoin sur son exploitation, mais ce ne sera pas mon activité première. Il est totalement autonome, malgré son handicap. »

View this post on Instagram A post shared by L’Amour est dans le pré (@adpm6)

Par compte, pour le mariage, il faudra y réfléchir. « Nous faisons les choses les unes après les autres. Il ne m’a pas demandé de l’épouser, non. C’est une première pour moi de m’installer avec quelqu’un. » Au sein de la rédaction de LDpeople, on est impatient de connaître la suite. Et on leur souhaite tout le meilleur !