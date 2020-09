Lola Marois attaque violemment François Cluzet qui insulte son mari, Jean-Marie Bigard

Lola Marois répond à François Cluzet qui a fait part, de façon véhémente, de son indignation quant “coups de buzz” de Jean-Marie Bigard. En effet, elle ne pouvait pas rester de marbre. En story sur son compte Instagram, elle interpelle alors François Cluzet. Celui-ci a eu effectivement des propos forts à l’encontre de Jean-Marie Bigard lors de son passage dur RTL. Lola Marois est l’épouse de l’humoriste depuis 2011 et ceux qui s’attaquent à lui n’ont qu’à bien se tenir, elle monte au créneau. Voici donc pourquoi Lola Marois ne pouvait se taire ainsi que la réponse de Jean-Marie Bigard.

Lola Marois défend son époux envers et contre tous

Lola Marois soutient son mari dans tous ses combats et dans tous ses projets. L’un des derniers en date étant son implication auprès du mouvement des Gilets jaunes et sa future campagne présidentielle. François Cluzet était invité, samedi 26 septembre, en radio chez RTL. Dans On refait la télé, les journalistes questionnent leurs invités à propos de ce qui fait du bruit dans les médias. Et effectivement, le mari de Lola Marois, Jean-Marie Bigard, ne passe pas inaperçu. Mais François Cluzet est incapable de garder son sang froid à ce propos. En effet, il va fustiger le mari de Lola Marois et va pointer du doigt la place qu’il prend dans les médias. Car selon l’acteur français, il n’a rien à faire sur les chaînes d’informations.

Il va alors le qualifier de “roi des beaufs” et d'”abruti total”. Sa colère gronde et il dénonce le fait qu’autant de temps d’antenne soit accordé à de telles questions. Lola Marois va alors publier une story sur son compte Instagram, demandant à François Cluzet de se présenter aux élections présidentielles plutôt que de critiquer ceux qui veulent changer les choses. Un message auquel l’acteur ne répondra pas. Mais un message qui va aussi faire réagir Jean-Marie Bigard. En effet, il va annoncer qu’il retire sa candidature. Préférant agir pour son pays à travers le rire qu’à travers la politique.

Jean-Marie Bigard se retire de la politique

Le mari de Lola Marois se retire de la course à la présidentielle en justifiant qu’il est “trop sensible pour continuer ce jeu dangereux”. Car lui et ses proches reçoivent trop de messages d’insultes ou de menaces.

François Cluzet s’en prend aux plans politiques de Jean-Marie Bigard

Avec les récentes critiques de François Cluzet, c’est la goutte de trop. L’humoriste refuse de voir son nom associer de la sorte à des polémiques. En effet, l’acteur va pointer du doigt plusieurs faits. Pour lui, le fait que le mari de Lola Marois fasse ainsi de la récupération politique est inacceptable. D’autant qu’il utilise des insultes pour mots de ralliement et tente de faire passer cela pour du sérieux. François Cluzet trouve cela ridicule et le fait savoir.

Branchez-vous maintenant sur #RTL pour écouter #OnRefaitLaTélé avec @f_cluzet

Pourtant, les fans de Jean-Marie Bigard et de Lola Marois n’ont pas la même lecture des actions menées. L’humour est un point de départ, un vecteur et devait permettre à leur futur candidat à la présidentielle de rester intègre. Mais pour beaucoup, comme pour François Cluzet, ce n’est qu’une ignoble blague.

Lola Marois est 100% du côté de son mari

Un retour à paris tout en finesse 😎

Jean-Marie Bigard décide alors de se retirer. Préférant stopper net les insultes et les menaces qui commencent à se diriger sur ses proches. L’humoriste peut tolérer d’être pris pour cible mais il ne peut tolérer que Lola Marois s’inquiète de trop, ni que ses enfants puissent se sentir moins en sécurité. De plus, il va préférer se concentrer sur son métier qui l’anime depuis des années. Celui d’humoriste qui a pour mission de faire rire les gens, de les soulager de leurs soucis quotidiens plutôt que d’en rajouter.

Plus de candidature mais toujours un engagement profond

Le mari de Lola Marois répondra donc sur le ton de l’humour à François Cluzet. Et sil soulignera que si il est le “roi des beaufs”, cela veut dire qu’il y a beaucoup de beaufs en France. Ne tolérant pas non plus que l’acteur puisse critiquer ceux qui le soutenait, Jean-Marie Bigard se remet à ce qu’il sait faire de mieux, divertir ses fans. Le mari de Lola Marois reste néanmoins engagé sur ses positions. En effet, il est persuadé qu’il sera “beaucoup plus efficace et beaucoup plus dangereux” en tant qu’humoriste qu’en tant qu’homme politique.

Les proches et la famille de Jean-Marie Bigard peuvent donc se rassurer. L’humoriste ne risque plus de se retrouver au centre de polémiques véhémentes régulièrement. Lola Marois ne sera pas Première dame et cela ne semble pas changer sa vie. La jeune femme continue ses activités de chanteuse et de comédienne. Ce ne sera donc pas en 2022 que des artistes seront à la tête de la France. François Cluzet peut se réjouir car son message est bien passé, ce n’est pas demain la veille qu’un humoriste pourra se servir de son influence pour conquérir l’Élysée.

En revanche, le mari de Lola Marois ne cessera pas de tenir des propos engagés et de se faire le porte parole des plus démunis. C’est ce qu’il laisse entendre dans son message annonçant qu’il se retire de la course à la présidentielle. Peu actif sur les réseaux sociaux, François Cluzet n’a pas encore réagi à la nouvelle. Et à vrai dire, il y a peu de chances qu’il le fasse.