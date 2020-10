Lola Marois: aux abois, morte inquiétude, “son bébé hospitalisé en urgence”!

Lola Marois ne vit pas une période très facile. La comédienne de Plus belle la vie vient de partager à ses abonnés Instagram une bien triste nouvelle : son bébé a eu un accident très grave.

Son chat récemment adopté souffre d’une blessure grave

Lola Marois partage tout avec ses fans, ses joies comme ses peines. Ses admirateurs ont appris récemment qu’elle avait adopté il y a quelques mois un chat avec son mari. Malheureusement l’animal ne va pas bien. Il souffre d’une blessure grave rendant folle d’iquiétude la jeune femme.

Ver esta publicación en Instagram Donne ta crevette tu recevras une langouste. Proverbe Chinois 🐯 Una publicación compartida de Lola Marois Bigard (@lolamarois) el 7 Sep, 2020 a las 10:59 PDT

« Mon bébé d’amour (…) s’est fracturé le bassin… je ne sais pas comment »

Dans une story sur Instagram, la belle blonde s’est prise en photo chez le vétérinaire avec son chat dans les bras. En légende, elle écrit : « Mon bébé d’amour est sous perfusion car il s’est fracturé le bassin… je ne sais pas comment », écrit celle qui incarne Ariane Hersant à l’écran.

Dans une cage pendant encore au moins deux semaine !

Il « a beaucoup souffert » et sera forcé à « rester enfermé dans une cage pendant encore au moins deux semaines… », déplorait la femme de l’humoriste avant de se reprendre « C’est dur mais on va s’en sortir et on lui fera oublier tout ça. On t’aime mon Pirate ».

« Reviens mon bébé… avant que maman ne soit trop triste »

Enfin, la maman des jumeaux Bella et Jules a tenu à remercier chaleureusement la clinique vétérinaire. Son félin du doux nom de “Pirate” a été plus que bien accueilli. Mais la comédienne de 37 ans a le manque de son animal de compagnie. « Reviens mon bébé… avant que maman ne soit trop triste », s’est-elle encore exprimée en attendant son retour à la maison.

Lola Marois se montre beaucoup plus douce qu’elle ne l’était fin septembre. Elle lançait alors, toujours dans une story sur instagram : “Bah alors François, on fait un petit boudin ? Présente-toi si t’as le seum, frérot”. Et le François auquel elle s’adressait, c’était tout simplement l’acteur François Cluzet.

L’acteur s’est était pris en effet à Jean-Marie Bigard qu’il avait taxé de “nombrilique, égocentrique” après son annonce à la présidentielle. “Le mec veut faire parler de lui”, avait dit la star du film Intouchables. “Moi-même je ne me revendique pas comme un artiste. Mais jamais je ne pourrais tenir des propos aussi bêtes (…) Il te restait un neurone et tu l’as laissé dans la cave ou quoi ?”, avait-il osé lâcher. Il avait couronné son attaque sur les ondes de RTL en qualifiant l’humoriste de “roi des beaufs”.

Alix Brun