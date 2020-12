Lola Marois balance du lourd sur Jean-Marie Bigard: “Il est ultra sensible”, “Il pleure tout le temps!”

Ce mercredi 2 décembre, Lola Marois a accepté une interview de Jordan De Luxe pour son émission “L’instant de Luxe” sur Non Stop People. Lors de celle-ci, la jeune femme a fait des révélations très étonnantes au sujet de Jean-Marie Bigard. LD People vous en dit plus.

Lola Marois a peur pour Jean-Marie Bigard

La différence d’âge entre Lola Marois et Jean-Marie Bigard commence à se voir. C’est notamment ce que la jeune femme a expliqué dans sa dernière interview : “A l’époque pour moi, il était immortel et moi aussi. J’avais 29 ans quand je suis tombée enceinte et à 29 ans pour moi, j’avais la vie devant moi, lui aussi, il avait la cinquantaine, mais c’était pas grave. Puis, plus les années passent et plus on se rend compte que personne n’est immortel, même moi-même je ne suis pas immortelle” a commencé par dire la jeune femme.

“Je me prépare au pire” : Lola Marois inquiète pour la santé de Jean-Marie Bigard et de sa grande différence d’âge avec l’humoriste (VIDEO) https://t.co/VhqPcM8J4I pic.twitter.com/SEMme6NGPo — Tele-Loisirs.fr (@TeleLoisirs) December 2, 2020

Lola Marois explique ensuite qu’elle avait peur pour son mari, Jean-Marie Bigard, qui est plutôt très excessif dans sa vie de tous les jours : “J’y pense parce que je sais que mon mari, c’est quelqu’un qui brûle la vie par les deux bouts, qui est excessif dans tout, c’est pas quelqu’un qui est extrêmement prudent dans son quotidien (…) C’est quelqu’un qui ne se ménage pas”. Et justement en parlant d’excessivité, il y a quelques jours, l’humoriste a poussé un énorme coup de gueule contre le gouvernement en étant incontrôlable à la radio, suscitant le malaise chez tout le monde et chez LD People également.

Lola explique que Jean-Marie Bigard est un mec ultra sensible

Lola Marois explique ensuite qu’elle se prépare tout le temps au pire : “C’est le prix à payer. Je suis quelqu’un qui profite de chaque instant, une épicurienne. En sachant que l’issue peut être triste et je m’y attends. Je prie pour le meilleur et je me prépare au pire”. D’ailleurs, elle pensait le perdre il y a quelques temps lorsque Jean-Marie Bigard est tombé très malade à cause d’une infection : “Je me suis dis je vais le perdre (…) C’était une période abominable”.

Alors que Jean-Marie Bigard se montre souvent dur et fort à la télévision, Lola Marois explique que son mari est un mec ultra sensible : “Mon mari pleure devant une pub pour le café. Il est super sensible. Parfois, c’est une cause de dispute parce que je me moque de lui et il n’aime pas ça. Ça le vexe. On va regarder un film tous les deux et tout d’un coup, je vais voir qu’il sanglote“. D’après Lola Marois, cette sensibilité peut s’expliquer par l’enfance délicate qu’a eu Jean-Marie Bigard : “C’est à cause de la vie qu’il a eue. Mais on se retrouve aussi. J’ai aussi eu une enfance compliquée (…). On a eu beaucoup de névroses complémentaires“.