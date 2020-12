Lola Marois choque Internet avec une photo d’elle dans son bain, fumant un pétard

Lola Marois s’attire l’attention de ses fans en partageant une story Instagram bien particulière. L’épouse de Jean-Marie Bigard est connue pour être une personnalité sulfureuse. Anti-conformiste au quotidien, elle est pourtant tout à fait différente dans son rôle d’Ariane Hersant dans Plus belle la vie. Incarnant une policière, c’est donc un comportement à l’opposé qu’elle adopte dans la fameuse story Instagram qui fait réagir la Toile. En effet, Lola Marois y est installée dans son bain, bien décidée à se détendre… fumant un pétard ! Les abonnées de l’actrice ne se font pas attendre, il y en a pour tous les goûts.

Lola Marois secoue de nouveau la Toile

Lola Marois suscite souvent de vives remarques de ses abonnés sur la Toile. D’abord parce qu’elle est plus jeune que son époux et que certains ne comprennent pas l’amour qu’il existe entre ces deux êtres. Mais aussi parce que la jolie maman de 38 ans aime poser dans des tenues qui la mettent en valeur. Sur les réseaux sociaux, elle souffle le froid et le chaud sans se soucier du qu’en dira-t-on. Et elle le prouve donc encore une fois en partageant des images d’elle dans son bain moussant. Ces faits auraient suffit à faire d’elle la coqueluche des internautes. Mais voilà, Lola Marois ne se contente pas de la chaleur de l’eau de son bain et de la mousse de ce dernier pour se détendre. Elle ajoute un élément controversé qui va en choquer plus d’un. Elle fume en effet un pétard pour se détendre totalement dans sa baignoire.

Lola Marois se moque de ce que les gens peuvent penser d’elle. Habituée aux critiques et confiante dans ses choix de vie, elle n’hésite pas afficher ses goûts particuliers sur la Toile. Ses plus fidèles abonnés ne seront donc pas étonnés par son comportement. Mais d’autres, fans de son travail plus que de sa personne, se verront abasourdis par son attitude. Car, quand bien même il est possible de penser que de fumer ce genre de produit peut être sans danger, personne n’ose le faire à la vue de tous. Et cela surtout lorsque l’on est aussi célèbre que Lola Marois puisque les substances de ce qu’elle s’autorise à fumer sont illégales.

Des stories Instagram dans lesquelles elle ne triche pas

Mais l’épouse de Jean-Marie Bigard aime partager son quotidien avec ses fans sur les réseaux sociaux. Et si elle est une actrice de talent, elle n’aime pas faire semblant lorsqu’il s’agir de sa vie privée. Entière et sincère, elle ne se cache pas derrière des faux-semblants. Aussi, elle assume consommer occasionnellement ces cigarettes transformées pour leurs vertus apaisantes et relaxantes. Alors, après avoir partagé des moments en famille sur la Toile, comme préparant le sapin de Noël avec ses jumeaux, elle invite ses abonnés à savourer un instant de détende rien qu’à elle. Les abonnés de Lola Marois réagissent, interloqués. Mais à aucun moment la comédienne et chanteuse ne confirme qu’il s’agit bien de substance illicite. Elle rit néanmoins avec ses fans de l’allure de sa cigarette, pas forcément élégante et roulée de façon maladroite. Ce qui ne l’empêchera pas de la finir, tranquillement allongée dans son bain.