Lola Marois: comme jamais, ce grand décolleté plongeant fait monter la température sur la toile

Lola Marois est la sulfureuse épouse de l’humoriste Jean-Marie Bigard. Ils ont ensemble deux enfants, des jumeaux. La jeune femme de 38 ans est chanteuse et comédienne. Mais c’est bien souvent sa plastique qui fait parler d’elle dans les médias et sur les réseaux sociaux. Un phénomène qu’elle revendique certainement tant elle sait se mettre en scène dans des photos affriolantes. Loin d’être provocante, Lola Marois connaît simplement parfaitement son potentiel. Aussi, elle fait de nouveau chavirer le cœur des internautes dans un cliché qui va stimuler l’imagination de ses admirateurs.

Lola Marois met en émoi les internautes avec un cliché saisissant

Lola Marois, en tant qu’actrice, sait prendre la pose et susciter l’admiration de ses abonnés. Mais l’une de ses dernières publications sur Instagram ne restera pas cantonnée à se faire voir de ses fans. En effet, elle va faire le tour de la Toile, laissant le loisir à tous les internautes intéressés d’y jeter un œil. Et comment résister à une telle vision que celle proposée par la jeune comédienne? Impossible de rester de marbre devant un tel bout de femme, bourré de charisme. Aussi intrigante que fascinante, Lola Marois comble de bonheur ses fans en partageant des photos d’elle. Mais certaines de ses poses ou de ses tenues peuvent parfois choquer ceux qui ne la connaissent pas.

En effet, elle n’hésite pas à se mettre en valeur. Et étant mariée au roi des provocateurs, de part son humour grivois et son dédain du politiquement correct, elle ne va pas se gêner non plus. Très complices, les amoureux partagent effectivement cet amour du parlé vrai et ne comptent pas s’autocensurer. Taille fine, jambes interminables et regard de braise, Lola Marois n’a de cesse d’enflammer la Toile. Et cette fois-ci c’est dans une tenue en apparence banale qu’elle s’attire tous les regards. La chanteuse et comédienne porte un t-shirt sur lequel une fermeture éclair prend place sur son torse. Une fermeture qu’elle a négligemment ouverte avant de se prendre en photo et de partager cette image sur les réseaux sociaux. Voilà qui lui vaut donc presque 12 000 likes en moins de 24 heures et des centaines de commentaires faisant son éloge.

La comédienne et chanteuse est aussi belle que talentueuse

Lola Marois laisse ses admirateurs rivaliser d’originalité pour lui déclarer leurs flammes. Car si elle est sensible aux compliments de ses fans, il n’existe qu’un seul homme capable de réellement lui faire de l’effet. Vous l’aurez compris, il s’agit de celui qu’elle surnomme son “roi”, son mari Jean-Marie Bigard. La passion qui les unit brûle en eux d’une flamme qu’ils souhaitent éternelle. Les amoureux font alors tout pour entretenir cette alchimie qui les rassemble. Les attentions de ses fans ont beau être appréciées par Lola Marois, celui qui saura détrôner l’homme de sa vie dans son cœur n’est pas encore né. Maintenant qu’ils se sont trouvés, ils ne risquent plus de se lâcher.