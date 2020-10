Lola Marois de nouveau maman? Elle donne une réponse cash sur la toile

Lors d’un échange sur Instagram avec ses followers, Lola Marois évoque la possibilité d’une nouvelle maternité. Et à ce sujet, elle est catégorique. La comédienne de Plus belle la vie est aussi connue pour être l’épouse de l’humoriste Jean-Marie Bigard. Depuis près de 10 ans, le couple semble vivre un amour idyllique. De cette union, sont nés deux jumeaux en 2012. Ce samedi 24 octobre dernier, la jeune femme a longuement échangé avec ses abonnés. Parmi des nombreuses questions posées par ses fans, est venue l’éventualité de voir la famille s’agrandir. Lola Marois a livré sa réponse de manière très cash !

La vie de l’actrice fait régulièrement la une de l’actualité ces derniers temps. Car la décision de son mari de se lancer en politique a été très médiatisée. Depuis le début de la crise sanitaire en mars dernier, Jean-Marie Bigard a, en effet, été très actif. À de nombreuses reprises, il a critiqué les choix du gouvernement. Bien décidé à changer les choses, il avait l’intention de se présenter à la présidence de la République. Dans la même veine que Coluche, il souhaitait avoir l’opportunité de changer le cours des événements. Mais les critiques ont été très nombreuses. Certains lui reprochent notamment de simplement vouloir se mettre en avant.

Lola Marois

Alors que d’autres le jugeaient beaucoup trop vulgaire. Depuis cette période, Lola Marois n’a cessé de défendre son époux. À chacune des attaques reçues par l’humoriste, sa femme a pris la parole bien décidée à jouer le rôle de protectrice. De son côté, la maman de deux enfants fait également régulièrement la une de l’actualité. Il y a quelques jours, c’est l’une de ses stories Instagram qui a été l’objet d’une polémique. Un internaute avait eu effectivement des propos déplacés envers elle. Mais elle avait également réagi très rapidement. Lola Marois a depuis longtemps pris pour habitude de partager un grand nombre de publications avec ses fans sur les réseaux sociaux. Que ce soit sa vie de famille, des stories humoristiques ou des selfies, la comédienne de 37 ans est très active sur la toile.

Ver esta publicación en Instagram 🙋🏼‍♀️ Una publicación compartida de Lola Marois Bigard (@lolamarois) el 22 Oct, 2020 a las 6:53 PDT

Il y a quelques jours, la maman de Bella et Jules partageait son inquiétude au sujet de l’un de ses amours. Mais que ses fans ne s’inquiètent pas pour ses enfants, il s’agit en réalité de son petit chat. Son animal de compagnie vient en effet de subir un grave accident “ Mon bébé d’amour est sous perfusion, car il s’est fracturé le bassin… Je ne sais pas comment “ a-t-elle expliqué à ses fans. Très attachée à son animal de compagnie, Lola Marois le considère comme un membre de la famille à part entière. Lors de son dernier jeu de questions-réponses sur Instagram, c’est justement sa famille qui était au cœur de beaucoup de questions. Et l’un de ses internautes lui a demandé ” s’il y aura un troisième enfant ? “. Il n’aura pas fallu beaucoup de temps pour que Lola Marois livre sa réponse. Car à ce sujet elle semble catégorique ” Franchement, je pense pas “ a-t-elle déclaré dans une réponse accompagnées d’émoticônes très explicites. Lola Marois semble donc parfaitement satisfaite de sa vie actuelle. Entre ses deux enfants, son chat et son mari, la vie de la comédienne est suffisamment remplie pour l’instant. Et elle n’envisage donc pas d’agrandir son clan…