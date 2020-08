Lola Marois en a marre de Jean-Marie Bigard? Par ses ambitions politiques, les mots qui sèment le doute !

Si Lola Marois se montre le plus souvent solidaire envers son mari, ce qui ne fait pas toujours l’unanimité du côté des internautes, cette fois-ci, via une story sur son compte Instagram, elle avait décidé de ne pas le suivre.

Les occasions ne manquent pas pour l’épouse de Jean-Marie Bigard de lui témoigner son soutien. Il y a encore quelques semaines, le célèbre humoriste était invité dans l’émission Tous en cuisine avec Cyril Lignac. Ce jour-là, il avait décidé de porter un t-shirt avec le slogan qui fait scandale depuis plusieurs semaines ” Allez tous vous faire enc**er “. Les réactions n’avaient pas manqué de la part de certains téléspectateurs qui avait été très dérangés par cette phrase affichée l’antenne. Le principal intéressé s’était défendu en expliquant qu’il portait ce tee shirt depuis plus de 6 mois, mais s’excusait auprès de ceux qu’il avait choqué.

Si le vocabulaire de l’humoriste de 66 ans a, à de nombreuses reprises, engendré la polémique, il rappelle que le but de ce message est de critiquer l’action du gouvernement qu’il juge totalement inadéquate sur bon nombre de sujets. Jean-Marie Bigard avait d’ailleurs annoncé qu’il avait l’idée de se présenter aux élections présidentielles un peu dans la même veine que l’avait fait Coluche il y a des années. Mais cette inscription que l’on retrouve sur son tee shirt n’avait apparemment pas plus à de nombreuses personnes.

Mariée avec l’artiste depuis 2011, l’actrice Lola Marois a l’habitude des provocations de son mari. Après le passage de Jean-Marie Bigard dans l’émission de cuisine de M6, son épouse avait décidé de le défendre par un message publié sur Instagram, le mercredi 17 juin 2020. Sur ce cliché, elle portait un masque en respect aux gestes barrières avec le message favori de son mari. ” Un retour à Paris tout en finesse ” écrivait-elle alors en légende, probablement très consciente de ce que ce geste allait provoquer comme conséquence.

Mais il y a quelques jours, le 27 août 2020 plus précisément, l’actrice de 37 ans publiait une story sur son compte Instagram sur laquelle elle ne semble plus être d’accord avec le fameux slogan qui fait polémique. Une petite phrase que l’on peut d’ailleurs retrouver sur tous les objets vendus en ligne par Jean-Marie Bigard sur son site internet, comme des tee shirts ou des masques qui rencontrent un certain succès. Mais sur cette photo, alors que Jean-Marie Bigard s’affiche avec le célèbre masque à la phrase qui fait débat, Lola Marois porte, elle, par contre une protection du visage d’un blanc immaculé sans aucune inscription. Sur cette publication sur le réseau social, elle a ajouté un petit commentaire assez explicite : ” Parfois j’assume plus “, mais nous pouvons remarquer qu’elle ajoutait aussi des émoticônes MDR, et invitait ses followers a retrouvé ses masques sur la boutique de son mari.

Alors la question est, avait-elle tout simplement oublié le fameux accessoire ou au contraire s’agissait-il d’un geste pour tenter de s’éloigner un peu des ambitions et convictions politiques de son célèbre mari humoriste ? Quoi qu’il en soit jusqu’à ce jour l’actrice de Plus belle la vie a toujours été d’un grand soutien dans tous les choix fait par son époux. Elle ne rate jamais une occasion de le défendre dans tous ses projets et contre toutes les critiques à son encontre.

La maman des jumeaux, Jules et Bella, expliquait néanmoins dans le magazine King, dans lequel elle avait posé dans le plus simple appareil, que parfois, il était compliqué d’être Madame Bigard : ” On m’a souvent collé l’étiquette de petites nanas de 24 ans qui se met avec un mec de 30 ans de plus qu’elle, peut-être parfois pour des raisons pas très nobles. Maintenant, j’ai 37 ans, j’ai quand même une carrière artistique derrière moi. J’ai un bac avec mention, j’ai fait des études de lettres. (…). Maintenant, c’est plutôt agréable d’être Madame Bigard parce qu’on forme un couple de provocateurs et ça me plaît “.

Lors de cet entretien, elle tenait également à rectifier certaines idées fausses sur son époux. Souvent taxé d’être un peu macho, à cause d’un humour parfois jugé déplacé, pour Lola Marois, Jean-Marie Bigard a un grand respect pour les femmes. La réalité est bien différente que ce que certains veulent bien laisser croire. ” N’en déplaise à toutes les féministes conservatrices qui liront mes propos. Jean-marie est un amoureux des femmes, le mec le moins macho que je connaisse. Un gros nounours qui aime les femmes. Le lâcher de sal**** ” n’est pas du tout un sketch antifemmes, au contraire. Si on sait lire entre les lignes et qu’on a un petit peu de second degré, de dérision, on voit bien qu’à la fin, c’est plutôt un sketch anti gros c**s machos ” expliquait-elle pour tenter de faire comprendre à ceux qui douteraient du respect que son mari peut avoir envers la gent féminine.

Lors de cette discussion avec le journaliste, le sujet de la candidature de Jean-Marie Bigard aux élections présidentielles a été soulevé. Certains imaginaient déjà Lola Marois en première dame de France. Même si elle ne critique pas le choix de celui avec qui elle partage sa vie depuis de nombreuses années, elle reconnaît cependant que la place de Jean-Marie est quand même beaucoup mieux dans l’humour : ” Sa vraie place est en tant qu’humoriste. La politique n’est pas ce dont il a besoin à la fin de sa vie. Ses coups de gueule notamment sur Internet suffisent à faire bouger certaines choses, mais je pense que ça devrait s’arrêter là. Bon, c’est mon avis. C’est compliqué ! “.

À la lecture de ces déclarations, on comprend donc que celle qui est marié depuis plus de 14 ans avec l’un des plus célèbres humoristes de France a beaucoup de mal à s’imaginer dans le palais de l’Élysée et souhaiterait plutôt que Jean-Marie Bigard n’aille pas au bout de ce projet. Mais au vu de sa fidélité, on peut imaginer également que si c’était le cas, elle ne ferait rien pour l’empêcher ou le gêner dans son action. Le nombre de fois pour lesquelles Lola Marois a pris la défense de son célèbre époux semble réellement prouver, que rien ni personne, ne pourra l’empêcher de soutenir les projets ou les ambitions du père de ses enfants, même s’il existe des nuances et qu’elle n’est pas toujours à cent pour cent d’accord avec lui.