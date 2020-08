Lola Marois enflamme la toile en “total transparent” les internautes adorent

Lola Marois profite actuellement de ses vacances au bord de la piscine. La compagne de Jean-Marie Bigard a notamment fait plaisir à ses abonnés sur les réseaux sociaux en postant une série de clichés en bikini.

Les internautes amoureux de la beauté de Lola Marois

Alors lorsqu’elle est en vacances au soleil au bord d’une piscine, l’interprète d’Ariane dans “Plus Belle La Vie” ne peut pas s’empêcher de partager une photo d’elle. Ainsi, ce samedi 15 août 2020, la jeune femme a publié une série de photos en bikini partiellement transparent, pour le plus grand plaisir de ses abonnés. “A ce qu’il parait faut mettre des photos de vacances…“, a-t-elle écrit en légende du cliché.

Ver esta publicación en Instagram A ce qu’il parait faut mettre des photos de vacances … Una publicación compartida de Lola Marois (@lolamarois) el 15 Ago, 2020 a las 5:05 PDT

Evidemment, le cliché a fait rêver de nombreux internautes, qui n’ont pas mis longtemps à réagir : “Tellement jolie et mignonne… bon amusement à vous tous”, “Au-delà de la beauté esthétique, il y a ce charisme” ou encore “Tellement magnifique”, “Bombe” et “Très belle Lola” pouvait-on notamment lire dans les commentaires. Certains fans n’hésitent pas à aller plus loin en enviant notamment Jean-Marie Bigard, le compagnon de Lola Marois : “ton compagnon a beaucoup de chance”.

Lola, future première dame de France ?

Mais pour avoir un corps comme ça, Lola Marois a un secret. Dans ses stories Instagram du 9 août 2020, la belle blonde a expliqué comment il fallait faire pour avoir des fesses bien musclées : Vous avez été nombreux à me demander. Du coup l’entretien 3 fois par semaine, 35 min d’un pas rapide”, a-t-elle commencé par dire. Après avoir montré le résultat de ses efforts, elle a conclu : “Je le refais car en vacances beaucoup d’excès donc tous les jours encore mieux !” . Voilà, vous savez tout désormais.

Il faut dire qu’Instagram et Lola Marois ça fonctionne plutôt très bien. Le tout loin de l’agitation qui entoure son compagnon Jean-Marie Bigard, qui a beaucoup fait parler en assumant ses surprenantes ambitions présidentielles pour 2022. Mais elle reste tout de même proche de lui, puisqu’elle avait dit qu’elle rêvait de porter le titre de Première dame. Enfin, c’est plutôt le magazine King, du vendredi 24 juillet 2020, qui a eu l’honneur d’accueillir la jeune femme en Une. La revue qualifie Lola Marois de « Première dame de France ».