Lola Marois essaye de piéger son compagnon Jean-Marie Bigard mais cette caméra cachée est un échec!

Le 5 novembre dernier, Cyril Hanouna animait La Grande Rassrah sur la chaîne C8, un programme de caméras cachées. Une occasion parfaite pour le public de regarder un piège vraiment raté de Lola Marois pour son compagnon Jean-Marie Bigard. Celui-ci a flairé le piège dès le début. Mais la séquence reste tout de même très drôle à regarder.

Jean-Marie Bigard est un vieux routard de l’humour. Cyril Hanouna aurait dû se méfier. En effet, le trublion de C8 voulait piéger l’humoriste. Hanouna a l’habitude de piéger de nombreuses personnalités mais aussi ses chroniqueurs dans le cadre des émissions : La Grande Rassrah ou dans Touche Pas à Mon Poste. Au fil du temps, Valérie Benaïm, Jean-Michel Maire, mais Gilles Verdez ou encore Kelly Vedovelli sont tombés dans le panneau.

Gros fous-rires en perspective

La chaîne C8 avait programmé le 5e opus de son programme de caméras cachées La Grande Rassrah. Cyril Hanouna était chargé d’animer l’émission, et faisait la promesse d’une franche rigolade aux téléspectateurs qui avaient pris la décision de suivre ce programme. Mais les victimes de ces pièges n’ont pas tous rigolé. Pour cette 5e émission, Cyril Hanouna était entouré de plusieurs chroniqueurs comme Maxime Guény qui a dévoilé une nouvelle pastille nommée « C’est pas ta meuf là-bas ? » qui a fait beaucoup rire les twittos et qu’on pourrait voir à nouveau tous les lundis dans « Touche pas à mon Poste ».

Jean-Marie Bigard ne s’est pas fait avoir !

Plusieurs célébrités étaient au sommaire de l’émission comme Jean-Marie Bigard, Nelson Monfort, Benoît Dubois ou Liae Foly. Lola Marois, la compagne de Jean-Marie Bigard voulait le piéger. Le scénario imaginé a vite fait un flop. Durant ce traquenard, Lola Marois allait diner au restaurant avec l’humoriste et dès le départ, Bigard a vu les caméras cachées. La comédienne a voulu poursuivre le gag mais cela n’avait plus aucun intérêt. Bigard a voulu faire tomber à l’eau, la blague.

La Grande Rassrah: Une caméra cachée totalement ratée

Ni la venue d’une femme qui s’est montrée assez entreprenante en faisant avaler au comique qu’ils se connaissaient, ou un sosie du comique qui ferait croire que c’est lui. Bigard avait tout pigé avant même que les complices de la caméra cachée n’interviennent. « La caméra cachée ratée la plus réussie ! », a indiqué Cyril Hanouna, pour clore cette séquence. Avec son complice Laurent Baffie, Jean-Marie Bigard a déjà imaginé de nombreuses caméras cachées et ce n’est pas quelqu’un qui se fait piéger facilement. Il connait tous les ressorts comiques et ne s’est pas fait berner. Les Français sont très friands de caméras cachées. On pense par exemple à l’émission Surprise sur prise qui fut durant de nombreuses années, un véritable carton. Pour faire une caméra cachée qui fonctionne, il faut de gros moyens et une belle équipe technique. Il faut aussi des complices. C’est une mécanique bien huilée qui peut déraper à tout moment.