Lola Marois et Jean-Marie Bigard séparés pour de bons? Les dernières infos dévoilées sur TPMP!

Depuis cet été, certains magazines sèment une rumeur qui inquiètent sérieusement les fans de Lola Marois. La belle comédienne ne vivrait plus avec son mari, l’humoriste Jean-Marie Bigard. Ce jeudi 29 octobre, la maman de Jules et Bella a fait le point sur le plateau de Cyril Hanouna.

Après 8 ans de mariage, Lola Marois et Jean-Marie Bigard, une histoire déjà finie ? C’est ce que pourrait faire tristement penser le magazine Ici Paris qui avance que les deux amoureux ne vivrait plus ensemble. Pour éclaircir cette affaire, Cyril Hanouna a décidé de faire venir les deux intéressés sous les projecteurs de Touche pas à mon poste. Il les a cuisiné sur l’histoire de leur couple.

Avec Lola Marois, c’est la « fouille tout le temps ».

La comédienne de Plus belle la vie a commencé par se souvenir de leur première rencontre. “Une amie en commun m’a invitée à son spectacle Mon psy va mieux et elle m’a dit qu’on avait le droit de boire une coupe de champagne avec lui en backstage. J’ai dit ‘Ah bon ?!’ Je l’ai trouvé brillant, il m’a fait rire au spectacle.”, a-t-elle racontée. Elle ne s’attendait certainement pas à la suite.

“Il était en arrêt sur image ! J’étais gênée !”

Emue, elle poursuit : “Comme promis on est allées dans la loge, il nous a servis une coupe de champagne et ne regardait que moi. ‘Qu’est-ce que vous êtes belles les filles !’ Il était en arrêt sur image ! J’étais gênée ! Il m’a très vite invitée à dîner. C’est comme si on se connaissait depuis des années.”

Ver esta publicación en Instagram Lui🌹 Una publicación compartida de Lola Marois Bigard (@lolamarois) el 22 Ago, 2018 a las 9:49 PDT

L’humoriste a passé la bague au doigt à sa chérie à la mairie du VIIe arrondissement de Paris, il y a neuf ans. En 2012, ils ont eu des jumeaux, Jules et Bella. Mais au tout début de leur relation, ce n’était pas gagné d’avance. “J’ai ramé ! Les peluches, les mots doux, les surprises…”, a révélé Jean-Marie Bigard. Mais Lola Marois a tempéré : “Il a pas ramé tant que ça ! On s’est très vite entendus intellectuellement. Après, ça a été un peu plus long…”

Ensuite, l’animateur de C8 n’a pas pu s’empêcher de poser les questions qui fâchent. Il a voulu savoir s’il leur arrivait de fouiller le portable de l’autre. « Il ne trouverait rien de bien méchant mais après j’aime bien avoir une certaine vie privée, un petit jardin secret », a répondu la jeune maman de 39 ans, avant de préciser avec humour qu’elle « fouille tout le temps » dans le téléphone de son mari. « Normalement, il est clean », a lancé ’humoriste controversé, ce qui a fait mourir de rire son épouse.

Le couple confirme vivre séparément !

L’ambiance était donc des plus chaleureuses sur le plateau de TPMP. Si les deux amoureux vivent bel et bien séparément, c’est momentané. Lola Marois a quitté Paris pour tourner des épisodes de Plus belle la vie. Elle se trouve donc en ce moment à Marseille. Mais plus amoureuse que jamais de son mari, et c’est réciproque.