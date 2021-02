Lola Marois excédée en raison d’un « train blindé », elle pète les plombs

Lola Marois est totalement excédée par la situation sanitaire ! Le 31 janvier dernier, la compagne de Jean-Marie Bigard a eu un coup de sang tandis qu’elle se voyageait dans un train comptant de multiples passagers. Un état de fait qui l’a rendue dingue, en cette période de pandémie. Un abonné a voulu la critiquer. Elle lui a répondu de manière très sèche. LdPeople vous raconte tout !

Une chose est certaine, Lola Marois ne fait pas dans la langue de bois. En particulier actuellement, où, pour l’ensemble des Français et des Françaises, la liberté de se déplacer est limitée, à cause de la pandémie de Covid-19 : couvre-feu, fermeture de certains établissements, confinement, port du masque, la femme de l’humoriste Jean-Marie Bigard sature complètement. Elle n’en peut plus. Elle regrette vraiment que les lieux de culture soient obligés de baisser le rideau en ce moment. En effet, les théâtres, les salles de concert et les cinémas sont fermés.

Lola Marois sur les nerfs

L’actrice de la série Plus belle la vie, a une forte personnalité. Durant sa vie quotidienne, elle est confrontée à différentes situations qu’elle supporte très mal. Pour son travail, Lola Marois doit voyager en train. Il y a plusieurs jours, elle critiquait le port du masque. On a pu la voir sans masque dans les transports. Depuis, elle a heureusement revu sa position. Lors de son dernier trajet en train, Lola Marois était vraiment en rogne.

Lola met les choses au point

Le 31 janvier dernier, la comédienne a diffusé une photo pour exprimer son agacement. Installée dans le train, elle a pris un cliché où l’on peut voir le couloir dans son wagon, où l’on distingue plusieurs personnes installées les unes à côté des autres, sans distanciation. Une situation qui l’a mise en rogne, lorsque l’on sait que les établissements culturels sont aujourd’hui fermés. Sur le cliché, Lola Marois indique : « Train blindé, c’est sûr que c’est moins dangereux qu’une salle de spectacle… Pfff… ». Ce message n’a pas été du goût de tout le monde. En effet, un de ses abonnés lui a balancé un message privé assez désagréable : « Tu participes à ce train blindé ! Ne l’oublie pas », note l’un de ses abonnés dont le message a été relayé dans la story de la compagne de Jean-Marie Bigard.

La réplique de Lola Marois à une attaque

L’actrice a décidé de répondre à cet abonné anonyme : « Certains d’entre vous êtes incroyables. J’y participe oui pour aller travailler déjà. (…) Ce que je déplore donc, c’est que nous puissions nous réunir dans un petit espace confiné, à plusieurs comme dans ce wagon mais pas dans une salle de spectacle. C’est bon là ? ». La jeune femme a l’habitude de ne pas mâcher ses mots. Il faut dire que le secteur de la culture est en crise depuis plusieurs mois et certains lieux pourraient définitivement fermer dans les mois à venir.