Lola Marois : L'épouse de Jean-Marie Bigard dévoile une très mauvaise nouvelle !

Lola Marois est très préoccupée. Elle est dans un état de grande inquiétude. L’actrice de la série « Plus belle la vie » et femme de Jean-Marie Bigard a posté une terrible nouvelle sur son compte Instagram. Son chat fétiche a été accueilli dans une clinique vétérinaire suite à une fracture du bassin.

Lola Marois fait encore parler d’elle. Le couple Marois et Bigard est donc très médiatique. Tandis que le chef de l’Etat a annoncé des mesures de couvre-feu récemment, Jean-Marie Bigard a régalé ses admirateurs avec une nouvelle blague. Pout sa compagne Lola Marois, l’ambiance n’est pas à la fête. En effet, la jeune femme connaît des déboires avec son chat qu’elle adore. Le couple a décidé d’adopté l’animal il y a plusieurs mois. Mais le chat vient de se blesser assez sérieusement. Sa maîtresse, Lola Marois est très inquiète et a le moral en berne.

Le désarroi de Lola Marois

Le chat de la femme de Jean-Marie Bigard vient de se blesser de manière assez grave. Lola Marois était très affectée par cet événement. Dans une story postée sur le réseau social Instagram, la comédienne s’est prise en photo chez le vétérinaire en compagnie de son chat adoré. « Mon bébé d’amour est sous perfusion car il s’est fracturé le bassin. Je ne sais pas comment ! », a noté la comédienne en commentaire du cliché. Son cher animal « a beaucoup souffert » et sera contraint de « rester enfermé dans une cage durant encore au moins deux semaines ». Un moment délicat pour le chat de Lola Marois, mère de deux enfants. « C’est dur mais on va s’en sortir et on lui fera oublier tout ça. On t’aime mon Pirate ». La belle jeune femme a tenu à remercier l’équipe de la clinique vétérinaire qui prend soin de son « Pirate ».

La comédienne est chagrinée pour son chat

L’actrice de 37 ans est rentrée à son domicile, sans son fameux chat. Quelques heures après, la compagne de Jean-Marie Bigard a, une fois de plus, évoquer sa tristesse dans une nouvelle story. Sur une ancienne photo datée de mars 2020, où elle se montre allongée près de son chat, elle a indiqué : « Reviens mon bébé… avant que maman ne soit trop triste ». Lola Marois est une comédienne de plus en plus suivie sur les réseaux sociaux.

C’est aussi le cas de son compagnon Jean-Marie Bigard qui a eu l’intention de se présenter comme candidat à l’élection présidentielle avant de renoncer. L’homme fait partie des humoristes préférés des Français. On peut imaginer que le comique va redonner le sourire à sa compagne. On imagine que Jean-Marie Bigard aime aussi beaucoup le chat. Dans de nombreux foyers, les chats constituent des compagnons importants. En effet, ils sont en permanence dans la maison et les maitres et maitresses s’y attachent très vite. Il faut dire que de nombreux chats sont très affectueux.