Lola Marois (Plus belle la vie) au plus mal, elle se fait démonter par les internautes

L’actrice Lola Marois est victime de propos scandaleux sur son compte Instagram. La compagne de Jean-Marie Bigard a fait part de sa colère suite à des commentaires totalement déplacés reçus par un de ses followers. Et visiblement, la jeune femme était hors d’elle. Si ce n’est pas la première fois qu’elle doit subir ce genre de remarques, Lola Marois est véritablement sortie de ses gonds.

Il y a quelques jours, Lola Marois postait une photo via une story Instagram. Loin d’être un cliché sulfureux ou provoquant, la publication a néanmoins suscité des réponses totalement inappropriées. Lola Marois apparaissait avec un tee-shirt apparemment trop transparent pour certains internautes. Si la plupart de ses followers l’avaient gratifiée de mots plutôt élogieux, d’autres avaient apparemment des idées très mal placées ! Bien décidée à ne pas accepter de se laisser manquer de respect, Lola Marois a décidé de réagir. Pour elle, ces messages pervers sont totalement inacceptables. En aucun cas, il n’est question d’accepter ce type de propos.

Lola Marois

Déjà en 2019, Lola Marois avait été victime de harcèlement sur les réseaux sociaux. Le 1er septembre 2019, elle avait en effet annoncé son intention de porter plainte.” Je me fais harceler par une personne qui de toute évidence a un problème psychologique ” avait-elle déclaré à l’époque. ” Cette même personne change de compte tous les jours. Elle a zéro abonné, zéro publication. Évidemment, elle ne suit personne. Tous les compteurs sont à zéro et c’est un pseudo différent chaque jour. Tout ça pour laisser des commentaires pervers et totalement inappropriés ” avait expliqué la comédienne de Plus belle la vie. Mais là aussi, elle avait décidé de réagir. ” Je vais laisser cette personne continuer à déployer autant d’énergie pour m’insulter. Mais Instagram devrait faire attention à ce type de comptes créés rapidement et supprimés aussitôt. Une plainte sera déposée contre X demain à la police “ avait-elle annoncé.

Cette année, les événements semblent se répéter. Puisque l’un des commentaires reçu il y a quelques jours est visiblement du même style. La photo de Lola Marois avait été tout d’abord apprécié par ses fans. ” La plus belle”, ” La plus talentueuse… tu es toutes les femmes en même temps “ pouvait-on retrouver parmi les commentaires. Lola Marois avait décidé de reprendre ses mêmes mots en les republiant sur son compte. Mais comme elle le précisait, il s’agit d’une sélection des meilleures réactions parce que d’autres étaient beaucoup plus vulgaires : ” J’ai sélectionné pour vous le plus mignon parce que j’ai eu du sal (sic) sur cette story, hydratez-vous les gars sérieux “. En effet, un membre de sa communauté n’était pas dans le même état d’esprit en lui envoyant un message. “ Mais tu me donnes des idées, tu veux un bon massage Lola ? ” a découvert la jeune femme suite à cette dernière publication.

Lola Marois n’est vraiment pas le genre de femme à se laisser faire. Elle a directement réagi en dénonçant ces messages. Voilà donc les abonnés de sa communauté prévenus ! Lola Marois pourra probablement compter sur le soutien de son mari, Jean-Marie Bigard dans ces moments désagréables.