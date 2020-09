Lola Marois (Plus belle la vie) ose s’afficher sans t-shirt et soutien gorge dans sa cuisine

Lola Marois est l’une des comédiennes de Plus belle la vie. Depuis trois ans, elle incarne le rôle d’Ariane Hersan. Les fans de la série raffole de son personnage et Lola Marois adore l’interpréter aussi. L’épouse de Jean-Marie Bigard, l’humoriste, se réjouit du succès de sa carrière de comédienne. Et côté réseaux sociaux, elle partage tout avec ses fans pour les remercier de leurs soutiens. En effet, même lorsqu’elle se teint les cheveux, assise dans sa cuisine, Lola Marois partage une photo de ce moment avec ses abonnés.

Lola Marois impressionne ses fans, de plus en plus

Lola Marois est tout aussi franche et direct que son mari. Tous les deux apprécient la sincérité, l’humour et n’aiment pas vraiment porter des “masques” dans leurs vies de tous les jours. Jouer des rôles, c’est suffisant sur scène ou devant les caméras. Dans la vie, pas question de se cacher derrière un rôle pour les tourtereaux. Et cette franchise naturelle va déteindre sur la façon dont ils discutent avec leurs fans.

Voir cette publication sur Instagram Lola Marois, extrêmement présente sur les réseaux sociaux Une publication partagée par Lola Marois (@lolamarois) le 18 Août 2020 à 1 :12 PDT

En effet, Lola Marois ne tourne pas autour du pot. La comédienne ne perd pas de temps en manière et n’aime pas laisser ses fans imaginer qu’elle mène une vie parfaite. Car c’est effectivement ce qui est tendance sur Instagram ou d’autres réseaux sociaux. Laisser les abonnés s’imaginer que les images partagées ne sont pas mises en scène et que la perfection existe pour une poignée de personnes toujours à leurs avantages.

Lola Marois va à l’inverse de ces codes. Et malgré cela, elle ne va pas ennuyer ses fans. Bien au contraire, ils vont être fascinés par le caractère explosif de la comédienne. Trait de caractère qu’ils retrouvent également chez le personnage de Lola Marois dans Plus belle la vie.

La spontanéité de la comédienne épate ses fans

C’est donc surpris mais pas choqués, qu’ils découvrent Lola Marois sans rien dans sa story du 20 septembre dernier. En effet, bien installée dans sa cuisine, la comédienne a décidé de se refaire une couleur. Elle ne pouvait donc pas porter de t-shirt sans définitivement le salir. C’est donc sans rien qu’elle apparaît. Et Lola Marois partage donc cette image avec ses abonnés sur Instagram. Attention les yeux.

Evidement, la jeune femme prendra le temps de cacher ce que la censure ne permet pas aux utilisateurs d’Instagram de montrer. Ainsi, elle prendra le temps d’installer deux émojis sur les zones sujettes à la censure. De quoi rajouter au caractère incongru de cette image. Car personne ne s’attendait visiblement à la découvrir sans t-shirt. Les émojis permettent peut-être à l’algorithme d’Instagram de ne pas censurer l’image. Mais les fans n’ont que plus grand chose à imaginer pour se rincer l’œil. Qu’importe pour Lola Marois, elle s’amuse de cette situation et trouve amusant d’avoir décider de laisser poser sa teinture peu de temps avant minuit. La spontanéité n’a peut-être pas que de bons côtés ?