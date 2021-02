Lola Marois prend la pose son bain : des fans lui donnent un conseil très (très) étrange...

Lola Marois est très active sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, elle a l’habitude de partager de nombreuses stories. Mais le 19 février, depuis sa baignoire, la discussion avec ses fans prend une tournure inattendue.

Lola Marois ne passe jamais inaperçue

Lola Marois et Jean-Marie Bigard se sont mariés en 2011. Ils sont les heureux parents de Jules et Bella, des jumeaux nés en novembre 2012. Le couple interpelle de par la différence d’âge entre l’humoriste et la comédienne. Mais ils sont très amoureux et ne s’en cachent pas, quoi que puissent en penser leurs détracteurs. Ils sont complémentaires et s’entendent à merveille. Tous les deux ont notamment une tendance à dire ce qu’ils pensent et à n’avoir peur de rien.

Lola Marois s’était d’ailleurs rendu sur le plateau de Touche pas à mon poste, le lendemain de l’intervention de son mari sur l’antenne de C8. Elle avait bien l’intention de défendre sa position, tout en déclarant ne pas être d’accord avec ses idées. Car Jean-Marie Bigard peut, son épouse en atteste, avoir une fâcheuse tendance à s’exprimer comme si il détenait la vérité et s’emporter dans ses discours. Elle le décrit comme un passionné, un justicier et fait donc le point sur la liberté d’expression. Célèbre pour ses coups de gueule à répétition depuis le début de la pandémie, Jean-Marie Bigard commençait à avoir mauvaise presse. L’éloquence de Lola Marois pour le défendre à fait mouche !

« Je ne pense pas comme lui » Lola Marois donne son droit de réponse face aux chroniqueurs après les propos de Jean-Marie Bigard hier dans #TPMP ! pic.twitter.com/sowGsk3OPP — TPMP (@TPMP) February 17, 2021

« Il a le droit de venir dire ça ici » Lola Marois revient sur les propos de son mari Jean-Marie Bigard hier dans #TPMP ! pic.twitter.com/SHAk0SRISE — TPMP (@TPMP) February 17, 2021

Les internautes sont proches de la comédienne

Lola Marois a reçu d’innombrables messages de soutien sur Twitter à la suite de son intervention. De quoi lui faire chaud au cœur et lui faire envisager, avec humour, une carrière dans le droit.

Merci à vous pour vos messages bienveillants. Merci d’avoir adhéré à mes propos hier soir dans @TPMP ! Je vais peut être me mettre au droit finalement ! Vive la liberté d’expression. Love . Lola ❤️ — Lola Marois (@lolamarois) February 18, 2021

En revanche, ce que LDpeople vous rapporte concernant les échanges entre Lola Marois et ses abonnés sur Instagram risque de compromettre son avenir juridique. En effet, alors que la comédienne prenait son bain, elle partageait des stories avec ses fans. C’est un phénomène assez courant de sa part. Si courant d’ailleurs que ses abonnés ont constaté qu’elle avait l’habitude de s’autoriser de fumer en même temps qu’elle se détendait dans sa baignoire. Mais elle ne fumait alors pas qu’une simple cigarette.

Des discussion amusantes sur Instagram qui dégénèrent

Cependant, dans sa story Instagram du 19 février, Lola Marois ne fumait pas. Elle se contentait de faire trempette et de passer le temps en discutant avec ses fans. Alors, elle a reçu plusieurs messages de ses abonnés lui indiquant qu’elle devrait reprendre cette habitude. Lola Marois ne fait en aucun cas l’apologie des drogues « douces ». Aussi, elle a tenu à partager les messages échanges avec certains de ses abonnés à la suite de sa story.

Si Lola Marois prend d’abord les choses sur le ton de la rigolade, elle demande ensuite à ses abonnés de ne pas la faire passer pour ce qu’elle n’est pas. L’épouse de Jean-Marie Bigard prévient donc ses fans que ses parents suivent son compte Instagram et pourraient se poser des questions. Toujours avec une bonne dose d’autodérision, Lola Marois réussi à recadrer les propos déplacés des internautes. LDpeople ne saurait vous dire ce qu’il se trouve dans ce que fume Lola Marois dans son bain. Il se pourrait parfaitement qu’elle consomme de la CBD, qui est légale en France après tout.

En revanche, Lola Marois préfère mettre les choses au clair et demande à ses fans d’arrêter de véhiculer l’idée qu’elle est complètement accro. Le moment de détente de Lola Marois dans son bain aurai donc fait couler beaucoup d’encre. Mais pas forcément pour les raisons auxquelles l’on pourrait penser de prime abord.