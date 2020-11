Lola Marois recadre violemment un internaute suite à une demande trop osée

Parfois sur les réseaux sociaux certains internautes vont beaucoup trop loin. C’était le cas ce mercredi 28 octobre lorsqu’un abonné de Lola Marois lui fait une demande assez étrange. Heureusement la jeune femme a eu la bonne réponse. Explications.

Lola Marois revient sur sa rencontre avec Jean-Marie Bigard

Sur le plateau de “Touche pas à mon Poste”, Lola Marois est revenue sur sa rencontre avec Jean-Marie Bigard. C’était après un spectacle de ce dernier, dans sa loge : “Une amie en commun m’a invitée à son spectacle Mon psy va mieux et elle m’a dit qu’on avait le droit de boire une coupe de champagne avec lui en backstage. J’ai dit ‘Ah bon ?!’ Je l’ai trouvé brillant, il m’a fait rire au spectacle. Comme promis on est allées dans la loge, il nous a servis une coupe de champagne et ne regardait que moi. ‘Qu’est-ce que vous êtes belles les filles !’ Il était en arrêt sur image ! J’étais gênée !” a-t-elle notamment dit.

Si la première impression n’était pas forcément très bonne, Lola Marois explique que la suite a été parfaite : “Après il m’a très vite invitée à dîner, et c’était comme si on se connaissait depuis des années”. Mais malgré cette belle entente, ils ne sont pas mis tout de suite ensemble puisque Jean-Marie Bigard devait jouer le romantisme pour séduire la belle blonde : “J’ai ramé quand même ! Les peluches, les mots doux, les surprises…”. Un avis que partage pas vraiment la belle blonde : “Non, il n’a pas ramé tant que ça. On s’est vite très bien entendus, en tout cas intellectuellement. Après… ça a été un peu plus long”.

Lola calme rapidement un internaute

Plutôt très sollicitée sur les réseaux sociaux, Lola Marois ne se prive pas de nous donner les coulisses de son quotidien. Lorsqu’elle poste une photo d’elle, les internautes réagissent au quart de tour. Si la plupart du temps les commentaires sont assez sympas, parfois est aussi souvent confrontée aux ardeurs de certains internautes. C’était notamment le cas ce mercredi 28 octobre. Après sa story sur le massage; la belle blonde a ainsi reçu un drôle de message : “Ma Lola, moi tu aurais eu un message tantrique. Lola connais-tu le massage tantrique ?”.

Mais comme toujours, Lola Marois n’a pas sa langue dans sa poche et n’hésites pas à remettre l’internaute en place. En effet, la femme de Jean-Marie Bigard a vite trouvé la réponse adéquate à une telle invitation : “Tu connais mon mari ?“. Avec cette réplique, il ne fait aucun doute que la personne qui lui a envoyé ça, arrêtera de l’embêter pour un certain temps.