Comme à son habitude, Lola Marois a encore réussi à attirer l’attention de ses followers. En effet, la compagne de Jean-Marie Bigard n’hésite pas à publier les moindres faits et gestes de son quotidien. D’ailleurs, cette dernière publication n’a pas manqué de faire réagir sa communauté. Car une fois de plus, la jeune femme crée l’événement. Surtout, que cette fois-ci le sujet était très surprenant. LD People vous explique comment Lola Marois a vécu un réveil pour le moins étonnant. Et pour cause, elle pense que les huissiers sont à la porte !

Lola Marois surprise de bon matin !

Une nouvelle mésaventure pour la comédienne

Depuis qu’elle est célèbre, Lola Marois ne cesse de faire la une de l’actualité. Car avec son mari Jean-Marie Bigard, ils sont tous deux très présents sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, chacune de leur intervention est régulièrement l’objet de vives réactions. Car la comédienne ne fait pas dans la dentelle. Ainsi, elle n’hésite pas à dire tout haut ce que certains pensent tout bas. Mieux encore, parfois elle est même capable de véritablement choquer ceux qui la suivent. Encore récemment, ce fut le cas. Car l’actrice de Plus belle la vie n’a pas hésité à s’afficher avec un joint à la bouche. Régulièrement, ses sorties dans la presse sont reprises en boucle dans les médias.

Et cette année 2020 a été très riche sur le sujet. Puisque Jean-Marie Bigard a eu l’intention de se lancer dans une carrière en politique. Dès lors, l’avis de Lola Marois était très recherché. Fidèle à son habitude, la jeune femme n’a jamais gardé sa langue dans sa poche. François Cluzet doit d’ailleurs s’en rappeler. Car Lola Marois a véritablement incendié le comédien. En effet, le célèbre acteur avait émis un avis très tranché au sujet de Jean-Marie Bigard. Et Lola Marois ne supporte pas qu’on touche à son mari. Mais ce mercredi 9 décembre, une autre de ses publications crée encore l’événement. LD People vous raconte tout.

Un réveil pour le moins désagréable

Dans une story Instagram, l’épouse de l’humoriste raconte son dernier problème en date. En effet, alors qu’elle dort paisiblement, la sonnette de son habitation résonne à de nombreuses reprises. ” Les gars, je viens de me faire réveiller par un coup de sonnette trop violent. J’entends ‘Vos affaires sont prêtes ?!’ Je dis ‘quoi ?!’ “. Vu la violence de l’intervention, Lola Marois pense immédiatement qu’il s’agit d’une très mauvaise nouvelle. Pire pour elle, cela ne peut être que des policiers ou encore des huissiers de justice. Mais heureusement, ce n’est pas le cas.

En réalité, il s’agit de déménageurs. Les hommes présents devant sa porte ce jour-là doivent effectivement prendre les meubles des voisins. Ils se sont tout simplement trompés d’appartement ! Cependant, Lola Marois a eu très peur. Ainsi, elle a directement fait part de sa stupéfaction sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram. Remise de ses émotions, elle tente d’expliquer sa réaction. ” Chez moi quand tu sonnes comme ça à 6 h du matin, c’est soit les huissiers, soit les flics. La bonne nouvelle, c’était que ce n’était ni l’un ni l’autre. La mauvaise, c’est qu’ils m’ont réveillée “. Finalement, il y a eu plus de peur que de mal…