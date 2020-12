Lola Marois : très inquiète pour la santé et la mort de son mari Jean-Marie Bigard

Lola Marois est en couple depuis déjà une dizaine d’année avec l’homme de sa vie. Jean-Marie Bigard et elle filent le parfait amour. Cependant, plus les années passent et plus elle s’inquiète de la santé de son mari. En effet, tous les deux sont des personnes qui croquent la vie à pleine dents. Et cela signifie donc qu’ils ne lésinent pas sur les excès. Or, il ne faut pas oublier qu’ils ont 28 ans d’écart d’âge. Pour Lola Marois c’est donc une inquiétude grandissante par rapport à la santé de Jean-Marie Bigard, son aîné. Reçue en interview sur le plateau de Non Stop People, c’est auprès de Jordan De Luxe qu’elle confie ses craintes à ce sujet? LDPeople vous raconte tout dans les moindres détails, dans cet article.

Lola Marois se confie sur ses craintes

Lola Marois est une actrice et chanteuse, une artiste qui n’a pas froid aux yeux. Dans sa carrière comme dans sa vie, elle ne s’encombre pas de la peur pour mener sa vie. Lorsqu’elle tombe amoureuse de Jean-marie Bigard, elle est âgée de 29 ans et imagine volontiers son couple comme immortel. Elle a trouvé un homme qui vit aussi intensément qu’elle et aujourd’hui, après 10 ans de relations, elle est prête à admettre qu’il y a bien une chose qui l’effraie finalement. C’est suite aux questions de Jordan De Luxe dans Non Stop People, qu’elle déclare alors être inquiète pour la santé de son homme. Lola Marois réalise, peut-être avec la venue au monde de leurs jumeaux, que la vie est précieuse et éphémère.

Aussi, elle n’imagine pas changer le comportement de son époux. Mais elle sait qu’il n’est pas des plus prudents et que les années avancent, fragilisant naturellement sa santé. Consciente qu’elle pourrait le perdre, c’est la seule chose qui semble ébranler la témérité de Lola Marois. Chez LDPeople, nous ne pouvons qu’admirer une telle force de caractère. Et comme ses fans, nous sommes touchés par le discours qu’elle tient à propos de l’homme de sa vie, Jean-Marie Bigard. “Je prie pour le meilleur et je me prépare au pire” dit-elle dans son interview. Car bien qu’elle admette être inquiète pour la santé de son mari, elle refuse que cette peur s’installe dans sa vie ou dans leur couple.

Jean-Marie Bigard “c’est quelqu’un qui ne se ménage pas”

Lola Marois a la tête sur les épaules et fait face à sa réalité. Celle d’une jeune femme amoureuse d’un homme plus âgé qu’elle. Si cela n’importe pas en soi, Jordan De Luxe lui demande tout de même si elle ne s’inquiète pas de savoir qu’au fond, Jean-Marie Bigard partira en premier. En effet, Lola Marois ne se posait pas ce genre de questions avant de se lancer corps et âme dans se relation. Un coup de foudre, cela ne se commande pas après tout. Selon elle, il faut savoir accepter le bon comme le mauvais et effectivement cela signifie peut-être qu’elle affrontera une issue douloureuse mais elle aura aussi profiter pleinement de chaque instant sans aucun regrets.