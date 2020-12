Lola Marois: un 3ème enfant avec Jean-Marie Bigard ? Elle fait une grande confession et nous dit tout !

Lors d’une séance de question-réponse sur Instagram, Lola Marois a répondu à de nombreuses questions et notamment à une question plus intime, concernant la parentalité. Est-elle prête à avoir un troisième enfant à Jean-Marie Bigard ? La rédaction de LD People va tout vous dire.

La frayeur de Lola Marois après un réveil brutal

Le mercredi 9 décembre dernier, Lola Marois a vécu une belle frayeur. En effet, la jeune femme raconte sur les réseaux sociaux, avoir été prise de panique après la sonnerie brutale d’une personne à son domicile : “Les gars je viens de me faire réveiller par un coup de sonnette trop violent. J’entends ‘Vos affaires sont prêtes ?!’ Je dis ‘Quoi ?!” commence-t-elle par raconter. A ce moment-là, elle pense à deux éventualités : les gendarmes et les huissiers. Il faut dire que selon son époux, les Bigard seraient dans une situation financière très compliquée.

Lola Marois (Plus belle la vie) réveillée par des huissiers ? https://t.co/2eiIAOJCC1 — MCE TV (@mce_tv) December 10, 2020

Jean-Marie Bigard avait déclaré il y a quelques jours, qu’il n’avait plus d’argent et qu’il devait absolument pouvoir remonter sur scène sous peine d’être vraiment en délicatesse : “Je n’ai plus un rond dans le sens où je suis absolument comme tout le monde, c’est-à-dire que je demande une autorisation de découvert à ma banque sinon j’ai trois mois de loyer de retard”. Mais heureusement pour eux, ce n’était pas les huissiers ou les gendarmes : “C’étaient les déménageurs des voisins !” explique-t-elle alors.

Lola Marois prête à être maman pour la troisième fois ?

Ce lundi 28 décembre 2020, Lola Marois a pris de son temps libre pour répondre à plusieurs questions de ses nombreux abonnés sur son compte Instagram. Si certaines personnes l’ont interrogée sur un éventuel futur clip ou même film, la question qui a su donner de l’intérêt à tout le monde, c’est la suivante : “as-tu envie d’un troisième enfant ? ” Et sa réponse a de quoi surprendre quand on connaît le tempérament de la jeune femme : “Parfois, oui…” dit-elle.

Jean-Marie Bigard papa pour la quatrième fois ? Lola Marois se confie ! https://t.co/wriUkF6Jx5 pic.twitter.com/7dEZQpdfHG — Non Stop People (@NonStopPeople) December 29, 2020

Si cela semble si étonnant, c’est parce que la star avait déjà répondu à cette question quelques mois plus tôt. En effet, en octobre dernier, Lola Marois avait été catégorique, elle ne voulait pas de troisième enfant : “Je ne pense vraiment pas” écrivait-elle à ce moment-là. Pour le moment en tout cas, la belle blonde n’a pas expliqué son changement d’avis. Reste donc à guetter l’apparition d’un éventuel baby bump ! Une chose est certaine, la rédaction de LD People sera là pour veiller et regarder les réseaux sociaux. Et vous ?