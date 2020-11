Lola Séchan en pleine dépression: la fille de Renaud fait un choix incroyable et radical

Sur sa page Instagram, Lola Séchan, la fille du célèbre chanteur Renaud, a révélé une information incroyable à ses abonnés. Elle a décidé de quitter ses réseaux sociaux. On vous explique tout !

Les inconditionnels de Lola Séchan ne pourront plus suivre la vie quotidienne de Lola Séchan. Pourquoi ? Eh bien, complétement abattue par la situation sanitaire du moment, avec la terrible pandémie de Covid-19 et toutes les Fake news qui circulent sur les réseaux sociaux, la fille du chanteur Renaud a fait un choix définitif. Elle a décidé de quitter tout simplement les réseaux sociaux.

Étouffée par les réseaux sociaux

Elle a expliqué son choix dans un message qu’elle a diffusé sur son compte Instagram. « Les réseaux sociaux m’étouffent et me dépriment. La période est apocalyptique et ils empirent tout. Je vous fais un dernier bisou par ici », indique-t-elle, le 2 novembre dernier. Ensuite, la jeune quarantenaire a enchaîné : « C’est vraiment triste parce que je ne pourrai plus montrer mon travail et essayer de vous le faire connaître, mais voilà, toute décision entraîne une perte. Courage à vous pour ce qui vient. Rendez-vous de l’autre côté s’il y en a un. ».



Lola reste en contact mais uniquement avec ses (vrais) amis

De plus, durant cette annonce de départ des médias sociaux, Lola Séchan a indiqué qu’elle serait toujours joignable ailleurs : c’est-à-dire sur Whatsapp et Messenger mais uniquement pour ses amis. Un choix fort que ses abonnés ont beaucoup commenté. « Oh mais non, pourquoi toujours laisser la place aux plus stupides ? », « Pourquoi ne pas regarder les réseaux sociaux uniquement comme un outil professionnel pour le domaine culturel ? » mais aussi « Alors que ces posts étaient régulièrement de petits moments de bonheur dans un contexte bien triste. Je comprends quand même votre décision, protégez-vous, mais ne vous enfermez pas pour autant, nous sommes là si besoin » peut-on voir en commentaires. Des commentaires tous bienveillants il faut dire.

Lola Séchan: Une décision vraiment définitive ?

Il faut savoir que Lola Séchan était présente sur le réseau social Instagram depuis juin 2015. La jeune femme partageait jusque-là, très régulièrement des moments de sa vie et parlait aussi de son travail. Mais être la fille d’une célébrité n’est pas facile. D’autant plus que Renaud a eu l’occasion de mettre en avant sa fille lors de plusieurs chansons. Et sur les réseaux sociaux, on peut parfois être touché par des attaques. Les internautes ne sont pas toujours tendres. Ainsi, certaines célébrités ont déjà pris la décision forte, par le passé, de quitter une bonne fois pour toute les réseaux sociaux. Certains considèrent que l’ambiance est trop anxiogène. Il est vrai que le contexte politique et sanitaire est stressant pour de nombreux Français. Alors, la question que beaucoup de monde se pose est : cette décision est-elle définitive ? On devrait le savoir très vite, c’est un dossier à suivre.