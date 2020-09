Lorie : Billy Crawford son ex bientôt papa ! On dévoile tout !

L’ex-petit ami de Lorie, le chanteur et comédien Billy Crawford va bientôt devenue papa à 38 ans.

Il a révélé sur son compte Insta que a femme Coleen Garcia, était enceinte et ce sera leur premier enfant.

Deux ans après leur mariage, l’interprète de Trackin est heureux de découvrir les joies de la paternité.

Suivi par 2,4 millions d’abonnés, Billy Crowford a donc posté sur son compte Instagram les clichés d’un shooting de grossesse, avec en légende ceci : “Les mots ne peuvent exprimer la gratitude que je ressens pour cette magnifique épouse et mère en devenir. Merci pour tes sacrifices, ta patience, ton amour, ton soutien, tes inquiétudes et ta forte. Ma seule prière dans la vie est consacrée à devenir un bon père et plus encore un bon mari. Je t’aime, ma reine. Tu es absolument sublime. #MonTout. Les jours à venir s’annoncent palpitants !”