Lorie : Ce événement dramatique qui l’a conduite à se tourner vers la musique

Toute une génération a été marquée par les tubes de Lorie, on se souvient de “Près de toi”, “Je serai (ta meilleure amie)” ou encore “Toute seule”.

Mais au début elle ne pensait même pas à une carrière de chanteuse !C’est une grave blessure qui a brisé son rêve. Avec maintenant 20 ans de carrière derrière elle, la jeune femme est en promotion de son livre qui raconte son parcours et elle a accordé une interview à nos confrères de Konbini, pour le format A l’ancienne, pour nous raconter tout ça.

Laure Pester de son vrai nom se destinait à une carrière de patineuse artistique de haut niveau mais le destin en a décidé autrement pour elle, juste avant un événement important :

“Je voulais être championne de patinage artistique. puis, voilà un jour j’ai eu un ‘drame’. Je me suis pétée le genou à deux mois des championnats de France. Quand j’ai compris que le patin c’était… fini pour moi, j’ai réfléchi à ce qui me plaisait dans ce sport”, a confié Lorie à Konbini. C’est alors que la musique est entrée dans sa vie. “En fait, je me suis rendue compte qu’être en petite tenue à paillettes, faire mon show, devant des juges, devant des spectateurs, sur une musique entraînante… Je me suis dit : ‘Ok, je ne peux plus faire ça’, avec des patins sur la glace, et bien je vais faire ça sans patins”, a-t-elle continué.