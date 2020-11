Lorie Pester en colère, dézingue la presse people et dénonce les fausses informations sur sa fille

Invitée sur le plateau de TPMP, Lorie Pester est sortie de ses gonds. En effet, la jeune femme paraît très choquée après des mensonges parus dans la presse concernant sa fille. Interrogée par Cyril Hanouna, la chanteuse a mis les points sur les “i” ! En outre, certains journalistes en prennent pour leur grade.

TPMP: Lorie dézingue la presse people

Fini les contrevérités !

Présente dans Touche pas à mon poste ce 2 novembre, Lorie Pester a été très claire. La date de naissance de sa fille Nina est l’objet de beaucoup d’approximations de la part des journalistes. Pire, elle les accuse même de mentir. Pour la comédienne de Demain nous appartient, cela devient insupportable. Pourtant, à l’origine, sa présence sur C8 n’avait rien à voir avec ce sujet. Puisqu’en fait, elle assure la promotion de son dernier livre. Intitulé C’est pas (si) compliqué, le dernier ouvrage de l’artiste est sorti en octobre de cette année.

Lors de cet entretien, Cyril Hanouna a évoqué la récente maternité de Lorie. ” C’est le bonheur en ce moment parce que tu viens d’être maman pour la première fois d’une petite fille Nina, qui est née le 12 août “. D’ailleurs, l’animateur imaginait faire plaisir à son invitée en évoquant sa maternité. Pourtant, la réaction de la jeune femme n’a pas été celle attendue. Et de toute évidence, Lorie Pester en a gros sur le cœur. Suite à cette perche tendue, elle a profité de l’occasion. En outre, elle n’a pas hésité à écorcher une certaine presse.

Pour Lorie Pester , des “ magazines people à la con …” !

Très discrète, la chanteuse et actrice se confie rarement sur sa vie privée. Cependant, le vendredi 11 septembre dernier, elle avait annoncé elle-même la naissance de sa fille. En revanche, ni elle ni son compagnon n’ont précisé la date exacte de l’accouchement. Pourtant, Cyril Hanouna avait trouvé le jour du 12 août dans différents médias. Mais pour Lorie Pester, il s’agit encore d’une erreur ” Non ! Tous les magazines people à la con se sont gourés sur la date “ !

TPMP: Malgré son erreur, Cyril Hanouna voulait en savoir plus. ” Elle est née quand alors ? “. Fidèle à son habitude, Lorie n’a rien souhaité révéler. Sauf qu’elle a profité de son temps paroles, pour en remettre une couche. Au fil des années, l’artiste a appris à connaître la presse. Alors par méfiance, elle révèle le moins de détails possibles. Car Lorie est consciente que ses paroles pourraient être déformées, amplifiées ou même réécrites de manière différente. En définitive, l’ancienne compagne de Garou a juste affirmé que sa fille n’était pas née le 12 août. Par contre, elle a glissé une dernière petite phrase à l’attention de certains journalistes. ” Mais en tout cas, ils se sont gourés sur plein de choses donc ne pas toujours croire ces magazines “. De toute évidence, Lorie Pester ne souhaitait pas continuer cette conversation. Et grâce à son expérience, Cyril Hanouna n’a pas voulu insister. Mais il faut bien reconnaître, que l’attaque de Lorie était pour le moins clair et franche.

Loin de ces considérations, l’important n’est pas là pour la jeune femme. Car son centre d’intérêt principal aujourd’hui, est sa petite fille Nina qu’elle appelle son ” Magnifique cadeau “.