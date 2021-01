Lou Pernaut: Ce message poignant fait la fierté de Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay !

Lou Pernaut est sous le feu des projecteurs depuis quelques semaines. Et bien qu’elle doit une partie de sa popularité à son père, la fille de Jean-Pierre Pernaut a réussi à se créer une jolie communauté sur les réseaux sociaux. La jeune femme est d’ailleurs très présente sur Instagram et TikTok où elle publie régulièrement des photos et vidéos de son quotidien.

Mais si elle a l’habitude de passer des messages amusants la plupart du temps, c’est un sujet plus solennel qu’elle aborde le 31 décembre dernier. On peut même dire que c’est un mini coup de gueule inspiré de ceux dont seul son père a le secret ! Et ce dernier n’a pas manqué de faire connaître sa joie face à l’attitude de Lou Pernaut !

Du tempérament de père en fille !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Monde de Lou 🔆 (@loupernaut)

Ayant servi dans le JT de 13h plus de 30 ans, Jean-Pierre Pernaut s’est démarqué par les petites piques qu’il lance en fin d’émission. Ces dernières se sont d’ailleurs multipliées depuis le début de la pandémie. Mesures de protection, confinement, relaxe…tous les sujets ont été abordés par le journaliste avant de tirer sa révérence le 18 décembre dernier.

Mais il semblerait qu’il ait trouvé une jeune remplaçante ! En effet, Lou Pernaut a autant de tempérament que son père. Et elle n’hésite pas à en faire part auprès de ses followers. La jeune femme est d’ailleurs très directe dans ses publications. Une attitude qu’elle sait toutefois balancer avec beaucoup de gentillesse lorsque cela est nécessaire. Les téléspectateurs ont d’ailleurs été touchés de sa bienveillance au départ de Jean-Pierre Pernaut de son rendez-vous quotidien sur TF1.

Un message d’appel pour ses fans ?

A l’approche de la fin d’année, Lou Pernaut a joué la carte de la sensibilisation face à ses followers. Et oui, la jeune femme se veut responsable lorsqu’il s’agit de sujet important ! « J’espère que vous allez prendre en compte le contexte sanitaire avait de faire des soirées demain » a-t-elle écrit sur Instagram dans la soirée du 31 décembre.

Un message qui vient renforcer les précédents post qu’elle avait fait il y a quelques jours. En effet, la fille de Jean-Pierre Pernaut s’était déjà emportée contre des internautes peu respectueux du confinement. « T’es vête ou quoi » avait-elle dit aux personnes qui refusaient le couvre-feu à la veille de la nouvelle année.

Lou Pernaut rend ses parents fiers !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Monde de Lou 🔆 (@loupernaut)

La publication de Lou Pernaut a suscité de nombreuses réactions. Mais pas que de ses fans sur les réseaux sociaux ! Ses parents ont également été impressionnés par l’initiative de la jeune femme face à cette crise sanitaire. Il faut dire que la fille de Jean-Pierre Pernaut fait partie des rares jeunes à s’exprimer sur le sujet avec une telle conscience de la situation.

Entre emojis d’applaudissements et petits cœurs, le pape du TJ de TF1 et sa compagne ont signifiés leur fierté dans les commentaires. Une petite attention qui les rapprochera encore plus durant ces vacances en République Dominicaine où ils accueilleront la nouvelle année !