Lou Pernaut: Comme son père, elle pousse son coup de gueule contre le confinement! À ne pas louper!

Ces derniers temps, pendant le journal de 13h de TF1, Jean-Pierre Pernaut a égratigné à plusieurs reprises le gouvernement . En effet, il reproche au Premier ministre et au Président la gestion de la crise sanitaire et certaines mesures de confinement. Sur les réseaux sociaux, sa fille Lou s’attaque, elle, aux internautes qui se plaignent du confinement. A chacun sa bataille ! Mais en tous cas, une chose est sûre : les chiens ne font pas des chats !

Jean-Pierre Pernaut aura battu un record international ! En effet, le présentateur du JT de 13h de TF1 sera resté en tout et pour tout 50 ans dans son fauteuil Lou Pernaut. « Avec Yves Monrousi, nous totalisons presque cinquante ans de présentation du 13h ! C’est un record mondial ! Même Dan Rather aux États-Unis n’a tenu que 24 ans. », expliquait-il à Notre temps. Et de préciser que Patrick Poivre-d’Arvor n’a duré que 21 ans au 20h, Claire Chazal 24 ans sur les week-ends !

Mais le 18 décembre prochain, il fera ses adieux aux téléspectateurs. Ce sera donc vraiment son dernier journal. Au sein de la rédaction de LDpeople, on ne loupera ça sous aucun prétexte ! Les téléspectateurs verront ainsi Marie-Sophie Lacarrau prendre le relai. En attendant, certains internautes s’amusent à voir la progéniture de Jean-Pierre Pernaut pousser les mêmes coups de gueules que son papa sur Instagram.

Lou Pernaut se moque de ceux qui ne respecteront pas le couvre-feu.

Lou Pernaut fêtera ses 18 ans le 14 décembre prochain. Suivie par 60 000 followers, la jeune femme évoque sur Instagram ses difficultés. Elle parle par exemple aussi bien de ses amis qui lui manquent que de ses problèmes de poids. Mais vendredi 11 décembre, la sœur de Tom Pernaut a beaucoup surpris les internautes avec une vidéo qu’elle a posté en chanson. En effet, Lou Pernaut réagissait à l’annonce de Jean Castex du jeudi 10 décembre.

« T’es bête ou quoi ? »

Car la veille, le Premier Ministre avait annoncé de nouvelles mesures sanitaires, plus restrictives que prévues. Les Français devront ainsi respecter un couvre-feu dès 20 heures à compter du 15 décembre. Forcément, de nombreuses personnes s’en sont plaint sur internet. C’est la raison qui a poussé Lou à faire une chanson. « T’es bête ou quoi ? », a lancé la jeune femme sur un beat. En légende, elle a expliqué : « Ce sont les mêmes personnes qui ne comptent pas respecter le couvre-feu au Nouvel An et qui vont pleurer pour un deuxième confinement ».

Forcément, certains abonnés n’ont pas manqué de relever que Lou s’était trompée. En effet, au lieu de “deuxième”, elle voulait dire “troisième” confinement”. A part ça, elle a reçu de nombreux messages de soutien. « Tu as raison Lou », « On est d’accord », « Mais tellement », pouvait-on lire parmi les commentaires. Comme son papa, elle ose dire tout haut ce que certains pensent tout bas…