Lou Pernaut en a marre des messages sur son père, très énervée, elle réagit violemment !

Quelques heures après l’annonce du départ de Jean-Pierre Pernaut du JT de 13h, sa fille Lou a pris la parole pour la toute première fois. La jeune femme demande le calme à ses internautes. Explications.

Jean-Pierre Pernaut quitte le JT de 13h après 33 ans

A 70 ans, Jean-Pierre Pernaut a décidé avec l’accord de la chaîne, de quitter la présentation du JT de 13 heures. En effet, le présentateur a officialisé son départ dans une vidéo publiée en début de matinée sur les réseaux sociaux. Dans celle-ci, il explique vouloir changer de rythme et de se concentrer sur autre chose : “J’ai décidé de changer de rythme et de transmettre le flambeau du journal dès la fin de cette année. Pour autant, je ne quitte ni ce métier, ni le groupe TF1, ni les liens qui m’attachent tellement à vous“.

Jean-Pierre Pernaut continuera donc de “SOS Village”, de l’élection du plus beau marché de France notamment. Mais ce n’est pas tout, il sera en charge d’un nouveau programme sur LCI également : “Présenter quotidiennement un JT nécessite d’avoir une pêche absolue. Ce que j’ai toujours, même à 70 ans! Mais le confinement a été l’occasion d’une prise de conscience pour moi. Je me suis dit que je n’aurai pas indéfiniment cette énergie et que je ne voulais pas attendre le moment où je serais obligé de ralentir” a-t-il confié pour nos confrères du Figaro.

Lou Pernaut demande du calme à ses internautes

Face à l’annonce de Jean-Pierre Pernaut en début de matinée, de nombreux internautes ont voulu en savoir plus. D’ailleurs, ces derniers ont même pris le temps d’embêter la fille du présentateur. Lou Pernaut a donc lancé un appel au calme sur son compte Instagram : “Je sais que la plupart d’entre vous, vous m’envoyez des messages. C’est super gentil, mais là, je ne vous demande qu’une chose : c’est vraiment de ne pas m’envoyer de messages ! Je vais en avoir beaucoup” a-t-elle commencé par dire.

Salut tout le monde, la plupart de vous ont compris que mon père quitte son rôle de présentateur du 13h sur TF1 en fin d’année.

Ce n’est qu’une étape car il continuera de travailler pour la chaîne et vous continuerez de le voir très souvent.

Bonne journée à tous 😉 — Lou Pernaut (@LouPernaut) September 15, 2020

Lou Pernaut a du mal à comprendre pourquoi l’annonce de son père suscite autant d’engouement, pour elle ce n’est pas grave : “Mon père quitte juste le JT mais en soit, il sera toujours là. Mon père va très bien, il est très content ! C’est juste qu’il s’en va du JT, comme ça arrive à tout le monde dans une carrière“. Oui mais voilà, Jean-Pierre Pernaut est une personnalité à part, la personnalité préférée des français ou presque et justement sa fille a pu s’en rendre compte pendant toute la journée : “C’est fou ! Mon chéri m’a fait remarquer : ils monopolisent toutes les chaînes pour parler de mon père ! Moi, je ne m’en rends pas compte !“, a-t-elle notamment dit.