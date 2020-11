Lou Pernaut filme sa famille, elle se fait rembarrer “Je suis sans vêtements! On va me voir!”

Lou Pernaut est la fille de Jean-Pierre Pernaut et de Nathalie Marquay. Elle a un frère, Tom qui n’est pas beaucoup plus jeune qu’elle. Alors que le nouveau confinement est en place, Lou et sa famille vont passer de longs moments tous ensemble. Aussi, pour ne pas s’ennuyer, la fille de Jean-Pierre Pernaut et de Nathalie Marquay se réfugie déjà sur les réseaux sociaux. En effet, elle va partager un live avec ses abonnés, histoire de leur donner un aperçu de son quotidien. Jusque là, rien d’anormal. Mais voilà qu’elle va manquer de mettre son frère dans l’embarras. Car le jeune homme, sans vêtements, n’était pas du tout prêt à passer à l’image.

Lou Pernaut partage son quotidien sur les réseaux sociaux, un quotidien confiné avec ses parents et son frère

Lou Pernaut et son frère Tom ont grandi dans un foyer bien particulier. Être les enfants de Jean-Pierre Pernaut et de Nathalie Marquay c’est être les enfants de vedettes. Jean-Pierre Pernaut est notamment récemment élu le présentateur préféré des Français, après 33 ans de JT sur TF1. Puis Nathalie Marquay n’est pas en reste car elle était élue Miss France en 1987 et depuis elle est une actrice de théâtre et apparaît également régulièrement en tant qu’intervenante sur les plateaux de télévision de C8. Lou Pernaut a alors l’habitude d’évoluer entourée de la notoriété de ses parents, tout comme son frère. Sur les réseaux sociaux, elle avait d’ailleurs tiré la sonnette d’alarme en demandant à ses abonnés d’arrêter de l’interroger sur son père.

Tom Pernaut a bien failli se montrer en tenue d’Adam devant de nombreux internautes

Lou Pernaut, son frère et ses parents, subissent le confinement comme tous les Français. Mais les enfants du journaliste et de l’ancienne Miss France sont très connectés grâce aux réseaux sociaux. Aussi, pour faire passer le temps, il se pourrait que les lives Instagram, les vidéos TikTok ou autres s’intensifient dans les jours à venir. Pour preuve, le vendredi 30 octobre, premier jour officiel du confinement, Lou Pernaut partage déjà des images de son quotidien avec ses abonnés. Mais un détail à propos de Tom a retenu leur attention. En effet, il était aux environ de 11h. La maison familiale de Lou Pernaut prend des allures de plateaux télé alors elle décide de filmer la préparation des équipes.

Jean-Pierre Pernaut, son père, l’interpelle pour lui demander si Tom est enfin debout. Lou lui répond donc qu’il dort encore. Le journaliste s’agace car son fils à des contrôles à réviser ce week-end. Lou Pernaut, la grande sœur de Tom décide donc de se rendre devant la porte de la chambre de son frère pour le sortir du lit. Se faisant, elle emmène avec elle des centaines d’abonnés qui suivent sa vidéo en live. Tom va la sommer d’arrêter de filmer car il est encore sous ses draps. Sa sœur insiste en lui rappelant ses obligations. Mais le frère de Lou Pernaut ne peut tout simplement pas se lever tant qu’elle n’aura pas quitter son smartphone. En effet, Tom Pernaut ne portait pas de vêtements et ne tenait absolument pas à dévoiler son anatomie aux abonnés de sa sœur.