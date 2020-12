Lou Pernaut, la fille de Jean-Pierre Pernaut publie une très touchante photo de Noël ( magnifique)

Pour Jean-Pierre Pernaut, ce Noël 2020 avait une saveur toute particulière. En effet, c’est la première fois depuis 30 ans que le célèbre journaliste est déchargé de ses obligations à la télévision. Après sa semi-retraite opérée le 18 décembre dernier, le célèbre présentateur a donc pu profiter pleinement de son épouse Nathalie Marquay et de ses enfants pour une veillée de Noël avec la famille au complet. Ainsi, sa fille Lou partage un joli cliché de ce moment mémorable. LD People revient sur cette publication pour laquelle le sujet principal est véritablement le bonheur !

Jean-Pierre Pernaut : une photo en compagnie de ses enfants et de ton épouse

Retour sur une année riche en émotions

L’année 2020 marquera véritablement un tournant dans la carrière de Jean-Pierre Pernaut. En effet après une longue hésitation et des négociations avec TF1, le papa de Lou et Tom a pris une décision radicale. Aussi, il a décidé d’arrêter la présentation quotidienne de son journal télévisé après trois décennies de présence à l’écran. Ses fans se rappellent également que durant ces derniers mois Jean-Pierre Pernaut a eu des prises de position plutôt tranchées. Et ce, notamment concernant les mesures prises par le gouvernement face à la pandémie.

Ainsi, le mari de Nathalie Marquay n’a cessé de faire la une de l’actualité tout au long de cette année. Mais ce retrait du journal télévisé de TF1 ne signifie pas pour autant que le septuagénaire va prendre sa retraite. En effet, Jean-Pierre Pernaut compte encore de nombreux projets avec TF1 et également avec LCI. En attendant, il s’accorde quelques jours de repos et passe les fêtes de fin d’année en famille. LD People revient sur cette photo qui illustre parfaitement ces moments de détente.

Une famille Pernaut très active sur les réseaux sociaux

Dans la famille Pernaut, on demande la fille ! En effet aussi bien Jean-Pierre Pernaut que son épouse Nathalie Marquay ou encore leurs deux enfants, Lou et Tom, tous peuvent compter sur une grande communauté sur la toile. Ainsi, la moindre de leur publication est éminemment suivie et likée à profusion. Aujourd’hui, c’est donc la fille du célèbre présentateur et de l’ancienne reine de beauté qui décide de faire parler d’elle. Enfin, d’elle… et de ses proches ! En effet, Lou Pernaut a publié sur Instagram une photo sur laquelle son père, sa mère et son frère prennent la pose pour l’événement. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que tout le monde a le sourire. Car bien évidemment, la période de Noël est propice à la joie et aux retrouvailles.

Mais cette année est également différente à un autre titre. Puisque les enfants Pernaut et Nathalie Marquay vont enfin pouvoir profiter beaucoup plus que d’habitude de Jean-Pierre Pernaut toujours très occupé. Car sa vie va désormais connaître un rythme de croisière un peu plus tranquille. En effet, durant de nombreuses années, le journaliste préféré des Français a mené une vie à 100 à l’heure. Et sa carrière l’a parfois empêché d’être aussi souvent présent qu’il le souhaitait auprès de ses proches. Voilà donc ce temps aujourd’hui révolu pour enfin pouvoir profiter entièrement de ceux qu’il aime ! LD People souhaite donc beaucoup de bonheur à cette petite famille que finalement les Français connaissent bien…