Lou Pernaut bientôt à la tête d’un nouveau programme? La grande surprise annoncée!

Dans la famille Pernaut, on demande la fille ! Bien évidemment, Jean-Pierre Pernaut est l’un des personnages les plus importants du clan Pernaut-Marquay. D’ailleurs, le célèbre journaliste ne cesse de faire la une de l’actualité malgré son récent départ de la présentation du JT de TF1. Pourtant, sa fille Lou Pernaut est sur le point de faire parler d’elle. En effet, les téléspectateurs auront bientôt la surprise de la découvrir à l’écran, du moins elle en a l’espoir. LD People vous explique tout.

Jean-Pierre Pernaut : sa fille Lou Pernaut a de grandes ambitions

Suivre les traces de son père

Sur le plateau de Touche pas à mon poste ce mercredi 20 janvier, l’emblématique présentateur du JT et son épouse répondaient aux questions de Cyril Hanouna. Lors de cet entretien exceptionnel, un grand nombre de sujets ont été évoqués. Ainsi, l’avenir de Jean-Pierre Pernaut fait l’objet de beaucoup d’interrogations. Pourtant, la star de TF1 s’est montrée très clair. En effet, il ne reviendra plus jamais à la présentation de son journal quotidien. Cependant, il continuera d’être présent à l’antenne. Aussi bien sur LCI que lors des missions exceptionnelles, il veut ainsi continuer à exercer son métier.

Mais sur le plateau de Touche pas à mon poste, les questions tournaient autour d’un autre membre de la famille. Notamment, concernant le futur professionnel de Lou Pernaut. Car visiblement, la jeune femme a pour ambition d’égaler la carrière de son illustre père. Le papa est d’ailleurs très fier de la vie que sa fille de 18 ans veut entamer. Selon le témoignage de ses parents, la jeune femme a pour rêve de devenir une journaliste ou une présentatrice dans le monde de l’audiovisuel. LD People vous explique tout.

Après avoir quitté le JT de 13h de TF1, @pernautjp sera ce soir l’invité exceptionnel de @Cyrilhanouna dans #TPMP et nous dira tout sur sa nouvelle vie ! RDV à 19h40 en direct sur @C8TV 😉 pic.twitter.com/eIzTx0qgjp — TPMP (@TPMP) January 20, 2021

” J’aimerais trop “

Sur le plateau de TPMP, Jean-Pierre Pernaut parle des objectifs de sa fille. En effet, la jeune femme se voit déjà à la tête d’un grand show quotidien. Lou Pernaut n’a d’ailleurs aucune honte à s’imaginer à la présentation et la direction d’un programme tel que TPMP. Elle a d’ailleurs livré une interview sur le sujet. ” Être journaliste, présentatrice télé, en vrai c’est sympa. Genre Cyril Hanouna, c’est stylé, j’aimerais trop. Diriger une émission comme TPMP, ça pourrait être trop cool “. De toute évidence, l’ambition fait véritablement partie des gènes de la famille. Face à ce témoignage, Cyril Hanouna a d’ailleurs accepté l’invitation avec beaucoup d’intérêt. ” Elle fait quoi vendredi ? Elle peut venir faire les vingt premières minutes de l’émission “. Très surpris par cette invitation, Jean-Pierre Pernaut et son épouse ont été très touchés par ce geste.

Mais en aucun cas, ils ne veulent décider pour leur progéniture. Dès lors, ils ont promis de lui passer l’information. Cependant, Cyril Hanouna a insisté. ” Je vais lui faire faire une demi-heure de TPMP, je serais son chroniqueur. Je pense qu’on peut rigoler “. Aussi, Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay remercient le trublion du PAF pour ce joli geste. ” C’est un beau cadeau. Elle doit regarder-là en ce moment, parce qu’elle sait qu’on est là et qu’elle te regarde. Elle doit trembler ! “. Alors s’apprête-t-on à connaître une dynastie de Pernaut-Marquay régner sur le monde du paysage audiovisuel français ? Apparemment, la fille de Jean-Pierre Pernaut semble parfaitement prête à épouser la carrière de son célèbre papa. Et le patron de Touche pas à mon poste serait disposé à lui mettre le pied à l’étrier et à lui donner un coup de pouce…