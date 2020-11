Lou Pernaut totalement excédée, s’exprime son gros ras-le-bol.. voici pourquoi!

Après les menaces dont ont été l’objet Benjamin Castaldi et sa famille, Lou Pernaut, la fille du célèbre présentateur de TF1, a pris la décision de l’exprimer pour dire son dégoût de ce genre de pratique !

Pour ceux qui n’ont pas suivi le feuilleton qui agite le PAF, ces derniers jours, Vexé par Jean-Michel Maire et Benjamin Castaldi, le Marseillais René Malleville, a claqué la porte de l’émission « Touche pas à mon poste » où il était membre de l’équipe depuis plusieurs semaines. René Malleville était un farouche défenseur du professeur Raoult lorsque Jean-Michel Maire et Benjamin Castaldi ont éclaté de rire pendant un long moment. Un comportement que René Malleville a très mal vécu. Le lendemain, Benjamin Castaldi, habillé du maillot de foot du club de l’Olympique de Marseille a demandé pardon au chroniqueur marseillais Lou pernaut .

Les excuses de Benjamin Castaldi à René Malleville

Benjamin Castaldi expliquait : « René Malleville est un personnage haut en couleur que je respecte énormément. Ici on se chambre, on se marre, moi je suis un pétomane… Hier, il y a eu un enchaînement de séquences et on s’est regardé avec Cyril Hanouna, pas pour se moquer de René Malleville mais pour rire. Ce n’était pas du tout contre René, et comme on est des sales gosses, la séquence dérape et on en fait des caisses car on est des sales gosses… Moi je me marre et plus je vois René énervé, plus je me marre ». Il faut savoir que Réné Malleville, avec sa gouaille méridionale est une personnalité très appréciée à Marseille. C’est aussi un fan invétéré de l’Olympique de Marseille.

Lou Pernaut : Benjamin Castaldi, victime de harcèlement

Ensuite, Benjamin Castaldi a été l’objet d’un harcèlement terrible sur les médias sociaux. Le chroniqueur et sa famille ont reçu de nombreuses menaces de mort. Un fait assez glaçant dans le contexte actuel miné par la violence. La fille du journaliste Jean-Pierre Pernaut, Lou, très dynamique sur les réseaux sociaux, a été touchée par cette mésaventure.

« Ça me fait de la peine de voir qu’on ne peut même plus rire dans une émission de divertissement ! Vous me faites de la peine vraiment (ceux qui envoient des menaces de mort). Mais il faut vous calmer, menacer les enfants de Benjamin Castaldi c’est une nouvelle fois une preuve de bêtise en France où on ne prend pas assez de recul pour examiner les choses. En France, on n’a plus d’humour et les gens sont devenus trop susceptibles ! », peste-t-elle. Elle finit son message en formulant des vieux de courage à Benjamin Castaldi et ses enfants. Un soutien qui devrait faire chaud au cœur à la famille Castaldi. Lou Pernaut

Benjamin Castaldi a indiqué qu’il avait décidé de ne plus regarder les réseaux sociaux pendant quelques jours car la pression était trop forte. L’homme de télévision ne s’attendait vraiment pas à un tel déferlement de haine sur les réseaux sociaux. Le climat n’est vraiment pas serein en ce moment Lou Pernaut .