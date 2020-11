Lou Pernaut très mal, complexée par ses kilos en trop, ce régime avec lequel elle à perdu 12 Kilos

Récemment Lou Pernaut a indiqué qu’elle avait beaucoup de mal à perdre des kilos superflus. Durant une séance de questions/réponses faites avec ses nombreux fans sur les réseaux sociaux, la fille du présentateur Jean-Pierre Pernaut révèle avoir expérimenté un célèbre régime.

Âgée de seulement 17 ans, le jeune Lou Pernaut a une activité très intense sur ses réseaux sociaux, digne d’une influenceuse renommée. En plus de suivre un cursus d’architecture à l’université, la fille du présentateur télé le plus connu de France diffuse à un rythme soutenu des photos et des vidéos de sa vie quotidienne sous la forme de stories sur son compte Instagram. Sa vie quotidienne passionne ses abonnés qui likent régulièrement ses photos et sont toujours curieux de savoir quels événements rythmes ses journées.

Un jeu de questions/réponses qui fait le buzz

Le 12 novembre dernier, Lou Pernaut a donc lancé une session de questions/réponses avec ses fans. Une occasion rêvée pour la jeune fille de parler de son poids. Ainsi, tandis qu’un fan voulait savoir si elle connaissait une bonne méthode pour perdre du poids, Lou Pernaut a indiqué en toute franchise : « Alors je n’en sais vraiment rien, mais, si une personne me propose une méthode miracle pour perdre des kilos très vite, je suis partante car cela fait longtemps que je souhaite perdre du poids ».

Lou Pernaut à la recherche de la méthode miracle pour perdre des kilos

Lou Pernaut indique avoir même essayé de suivre le fameux programme minceur qui s’appelle « Comme j’aime », à partir de repas déjà cuisinés. Mais cette méthode n’a pas eu les résultats espérés. « J’ai perdu 8 kilos, j’en ai repris 12… rien à voir donc bon je n’en sais rien », a-t-elle confessé. La jeune fille reste tout de même très contente. Elle vit une belle histoire d’amour avec son petit copain. Il s’appelle Arthur Jochem qui se revendique sur les réseaux sociaux et sur internet comme un guitariste, producteur et beatmaker. Très pudique à ce sujet, Lou Pernaut diffuse quand même de temps en temps des clichés de leur couple. Durant sa session questions/réponses, elle a indiqué qu’elle était encore très amoureuse de son homme en relayant une photo d’eux en train s’embrasser.

Une jeune fille très exposée

Pour Lou Pernaut, la vie n’est pas toujours simple. Elle est exposée car elle est la fille d’une personnalité très connue : Jean-Pierre Pernaut. Ce dernier est l’un des journalistes parmi les plus suivi en France car il présente le JT de TF1 depuis plus de 30 ans. Il a annoncé qu’il allait arrêter à la fin du mois de décembre. C’est Marie-Sophie Lacarrau qui officiait avant sur France 2 qui va lui succéder. Une mission délicate car le présentateur vedette enregistrait des audiences très fortes. La journaliste a indiqué qu’elle ne changerait rien à la ligne éditoriale du JT fondée sur le terroir et les traditions.