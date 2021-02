Lou Pernaut: Un changement brutal de look , elle lance un appel à l’aide à ses abonnés

Sur les réseaux sociaux, Lou Pernaut a fait une surprise à ses fans. En effet, la jeune femme a souhaité changer de tête et s’est donc filmée en train de faire une nouvelle couleur de cheveux. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu. La rédaction de LD People va vous expliquer pourquoi.

Lou Pernaut, le changement ? C’est maintenant

Fan de réseaux sociaux, Lou Pernaut est plutôt très active sur Instagram. Récemment, la fille de Jean-Pierre Pernaut a pris le temps de se filmer en train de changer de couleur de cheveux. Auparavant brune, la jeune fille affiche maintenant des mèches blondes en dessous de sa chevelure.

PHOTOS Lou Pernaut change radicalement de look… avant de demander de l’aide à ses fans https://t.co/oqbh7nr081 pic.twitter.com/ITzulOJryM — Voici (@voici) January 30, 2021

Mais malheureusement, elle n’est pas satisfaite du résultat et elle demande de l’aide à ses fans : « Voilà ce que ça donne. J’ai juste fait des petites mèches. Du coup je fais quelle couleur au dessus des mèches, parce que là c’est trop jaune pipi. Du coup je fais quelle couleur ? » demande-t-elle notamment à ses abonnés. Dans une story suivante, la jeune femme publie un sondage ou les internautes peuvent alors voter pour du rouge bordeaux, bleu électrique, vert ou violet clair. Nous à la rédaction de LD People on aurait voté pour le rouge bordeaux et vous ?

Lou Pernaut va-t-elle vraiment être bientôt dans TPMP ?

Si vous suivez l’actualité de « Touche pas à mon Poste », vous savez sûrement que Cyril Hanouna avait approché Lou Pernaut pour rejoindre l’équipe sur C8. Ce dimanche 31 janvier, Nathalie Marquay, dans un entretien pour Télé Star, s’exprime sur le sujet. En effet, la maman de la jeune fille a notamment dit qu’elle travaillait sur le projet : « Quand Cyril propose quelque chose, il s’y tient. Comme elle fait des études, on va organiser cela avec elle » a-t-elle notamment déclaré.

TPMP : Lou, la fille de Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay, va-t-elle vraiment présenter l’émission ?https://t.co/fFXFaVoOOy — TéléStar (@Telestarmag) January 30, 2021

Pour rappel, Lou Pernaut n’a jamais caché son envie d’être dans l’émission. En effet, dans une récente interview, la fille de Jean-Pierre Pernaut avait déclaré qu’elle était même prête à animer TPMP un jour : « Diriger une émission comme TPMP, ça pourrait être trop cool. J’aimerais trop ! ». Après 33 ans d’antenne sur TF1, la jeune femme pourrait reprendre le flambeau de son papa. Nous en tout cas à la rédaction de LD People, on a hâte de la voir sur le plateau de C8. Mais quand ? Affaire à suivre.