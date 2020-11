Lou Pernaut victime d’accusations de racisme: Elle s’explique sur la polémique et ensuite elle supprime son post

Lou Pernaut est au cœur d’une polémique sur les médias sociaux. La fille du présentateur du JT de 13h est accusée d’être raciste par un abonné de la plateforme TikTok. La jeune fille s’est défendue durant une vidéo en direct sur Instagram. Prise de panique, elle l’a depuis supprimée.

Les réseaux sociaux peuvent être un formidable outil de communication mais ils sont aussi des lieux de polémique. Chaque jour, des milliers d’abonnés s’affrontent sur les différents réseaux. Récemment, Lou Pernaut a subi une sérieuse déconvenue qui a fait le buzz. La fille du journaliste Jean-Pierre Pernaut a subi des accusations de racisme par un abonné du réseau TikTok. Des allégations extrêmement graves. Lou Pernaut a décidé de répondre rapidement dès le 30 octobre dernier sur sa page Instagram. Peu de temps après, elle a décidé de tout simplement supprimer cette vidéo.

Lou Pernaut en colère

D’après des informations provenant du site d’actualité Purepeople, qui relayent des captures d’écran du live diffusé sur Instagram, la fille de Jean-Pierre Pernaut était très en colère de se retrouver la cible de cet accusateur. Le point de départ de la polémique est un commentaire laissé par Lou Pernaut qui souhaitait soutenir une amie à elle. « J’ai commenté un TikTok où quelqu’un avait posté une vidéo de l’embrouille entre elle et Provence et j’ai écrit “parler sur son cul ne fera pas grossir le sien”, ce n’est rien ».

La réponse de Lou Pernaut

Mais la fameuse personne s’en serait alors prise à elle : « Le mec tranquille fait un live et explique que j’ai été raciste ». Lou Pernaut n’a pas supporté ces accusations extrêmement violentes, et s’est expliquée durant un live sur son compte Instagram qui est très suivi : « Il y a des personnes qui parlent, ils disent que je suis raciste alors que je suis la personne la moins raciste sur Terre. Je ne devrais pas calculer ce type de débilité profonde. Je ne sais pas qui est cette personne, je ne la juge pas. Le gars il commence à dire dans un live hier que j’aurais dit que c’est lui qui a apporté le Covid-19 en France, tout ça parce qu’il est d’origine asiatique alors que pas du tout ! Il dit que j’aurais aussi dit qu’il devait retourner dans son pays ».

Réguler les réseaux sociaux ?

Des accusations totalement balayées par Lou Pernaut, qui a depuis effacé les vidéos de sa page Instagram. Une façon de ne pas donner trop d’importance à cette personne et à ses propos ? Une façon sans doute de ne pas allumer une polémique dans un contexte très tendu. En effet, sur les réseaux sociaux, certaines personnalités subissent des attaques qui viennent de certaines personnes qui se cachent derrière l’anonymat. Lorsque l’on est une jeune fille de 17 ans, c’est beaucoup de pression. De nombreux internautes et des élus réclament une régulation des réseaux sociaux et la fin de l’anonymat.