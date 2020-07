Louane adopte des styles irrésistibles, la jeune maman fait sensation !

Louane a récemment donné naissance à une merveilleuse petite fille. La chanteuse profite de la fin du confinement et du début de sa nouvelle vie de maman pour revenir activement sur les réseaux sociaux. Bien qu’elle ne les ait jamais vraiment quitté, elle décide de se rendre plus accessibles à ses fans. En effet, ce sont ces réseaux sociaux privés qui étaient jusque là les plus actifs. Mais les réseaux privés et publics de Louane sont à présent réunis. C’est donc l’occasion pour les fans de la chanteuse de la découvrir au quotidien. Et ce sont ses tenues qui font sensation auprès de ses abonnés.

Une nouvelle vie pour la chanteuse

Le 31 mai dernier, Louane devenait maman. C’était en toute discrétion que la jeune femme a vécut sa grossesse et le confinement n’aura pas arrangé les choses pour les fans. Car il était déjà complexe de trouver des nouvelles de la chanteuse sur la toile. Mais Louane semble réaliser que ses fans ont besoin d’elle autant qu’elle a besoin d’eux. C’est alors un message très touchant qu’elle leur adressait pour signifier que son compte privé Instagram serait dorénavant accessible. En effet, Louane annonçait la nouvelle en expliquant qu’elle ressentait le besoin de se reconnecter avec ses fans. Car c’est une année folle qu’elle vient de vivre et il faut bien avouer que depuis sa révélation dans The Voice en 2013, ses fans sont une des constantes régulières dans sa vie.

Voir cette publication sur Instagram ESMÉE 💖 Une publication partagée par Louane 🌪 (@watchoutforthetornado) le 31 Mars 2020 à 2 :58 PDT

Les fans sont au rendez-vous

Comme pour beaucoup d’artistes, il est souvent complexe de jongler entre vie privée et notoriété. D’autant plus que nous sommes à l’ère des réseaux sociaux. De ce fait, la communication se fait beaucoup sur internet. Et séparer les comptes n’était peut-être pas idéal pour Louane. En effet, la jeune femme est entière et sincère. Elle ne prendra certainement pas le temps de « jouer les stars » et préférera continuer d’être proche de ses fans de la façon la plus naturelle possible. C’est alors devenu évident que les fans de Louane devaient faire partie de sa vie.

Sans pour autant jeter la pierre aux célébrités qui choisissent de ne pas se rendre présents sur les réseaux sociaux, c’est aujourd’hui un atout et une manière simple de garder le lien qui unit un artiste à ses fans. Mais c’est aussi idéal pour éloigner les rumeurs car les nouvelles de la star sont disponibles directement en ligne et approuvées par elle.

Les tenues de Louane sur Instagram

Les fans de Louane sont plus que ravis de pouvoir s’investir avantage dans cette relation avec elle. Ils découvrent alors aussi encore plus d’éléments de la personnalité de l’artiste à travers ses photos. Par exemple, ils peuvent constater son goût pour la mode et l’élégance. Car Louane partage en effet régulièrement des photos de ses looks. Et ils font tous sensation auprès de ses abonnés sur Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Hey coucouuuuu 👋🏼 Une publication partagée par Louane 🌪 (@watchoutforthetornado) le 4 Juin 2020 à 10 :45 PDT

Dans cette photo, les fans complimentent Louane pour son apparence. Elle apparaît en paire de jeans bleu électrique avec un chemiser décolleté et manches courtes aux imprimés tendances. Un look qu’elle arborait fièrement le 4 juin dernier et qui fait l’unanimité. Louane se montre à présent en toute simplicité sur la toile et ses fans adhèrent. Ils n’hésitent pas à lui dire qu’elle leur avait manqué.

Pour cette photo c’est un short en jean noir, taille haute que Louane assorti à merveille avec un t-shirt rose brodé. Le t-shirt est boutonné jusqu’au coup ce qui lui donne un côté classique et élégant qui tranche avec le short très court. Encore un look qui lui va à merveille donc et qui est idéal pour l’été qui s’annonce. Car cette photo date du 9 juin dernier. Et les chaleurs de l’été n’étaient alors qu’en chemin.

Voir cette publication sur Instagram 🔎👀 Une publication partagée par Louane 🌪 (@watchoutforthetornado) le 25 Juin 2020 à 2 :19 PDT

Louane ne manque pas de séduire ses fans. Dans cette photo qui date du 25 juin, elle prend la pose allongée sur un sofa. Sa robe est d’une couleur moka très clair, très tendance cet été et qui lui va parfaitement au teint. La coupe est large et l’ensemble semble très confortable. Et le détail de cette photo est adorable. En effet, dans le fond de l’image, les fans pourront apercevoir une collection de livres de la jeune femme. Et ils pourront remarquer que sa méthode de classement de sa bibliothèque n’a rien d’orthodoxe. Car Louane range apparement ses livres par couleurs plutôt que par genre ou par ordre alphabétique. Mais pas n’importe quel ordre de couleurs non plus.

Le rêve est toujours aux côtés de Louane

C’est un arc-en-ciel de livres qui s’invite en fond de la photo de Louane. De quoi rappeler que la chanteuse aime rêver et se réjouir des beautés éphémères de la nature. Voilà un rangement qui donne envie de lire pour s’évader. Allongée en premier plan de cette image, c’est Louane qui invite ses fans à la détente et à l’évasion. De plus, son regard est fixé sur l’horizon, vers l’avenir, et un léger sourire se dessine sur son visage. C’est donc le genre de photo idéale pour les fans de Louane qui ne peuvent que s’extasier devant la star.

Voir cette publication sur Instagram 🔎👀 Une publication partagée par Louane 🌪 (@watchoutforthetornado) le 25 Juin 2020 à 6 :18 PDT

Enfin, le même jour, Louane partage une photo d’elle dans une tenue très tendance. Finit la détente, elle se tient debout. Elle porte un short en jean court et une chemisier bouffant au niveau des manches qui sont longues. Et pour casser la routine du jean et du blanc de ses vêtements, son sac à main rose vient rehausser sono ensemble. Louane séduit encore une fois ses abonnés qui ne se lassent pas de l’admirer.