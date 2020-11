Louane affiche “la plus bonne de ses copines” sur la toile: gros buzz!

Louane aime mettre en lumière son entourage. Après sa sœur Louise, c’est au tour d’une de ses amies d’être la star de son compte Instagram. Présentée comme “la plus bonne” de ses copines, la jeune femme a connu un succès fou auprès des abonnés de la chanteuse.

Louane avait pris ses distances avec Instagram en avril dernier mais la chanteuse est plus active que jamais sur son compte ! Et si elle s’était absentée, c’était pour une bonne raison. En effet, alors que la France était confinée, l’artiste originaire d’Hénin-Beaumont ne boudait pas les réseaux sociaux en raison du confinement.

Pourquoi Louane disparaît d’Instagram pendant le confinement

A 23 ans, l’ancienne candidate de The Voice a mis au monde une adorable petite Esmée. Le bébé est né en mars 2020 ce qui explique la disparition de Louane pendant quelque temps sur internet. Mais ses 1,1 million d’abonnés se réjouissent aujourd’hui des nombreux posts qu’ils découvrent régulièrement. En plus, Louane vient de sortir son album Joie de vivre, à la fin du mois d’octobre. Raison de plus pour suivre ses aventures.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Louane 🌪 (@watchoutforthetornado)

Mais ce 13 novembre, sa joie de vivre était toute personnelle. Elle s’appelle Elise. Et elle l’a présentée à tous ses fans. Il s’agit en effet d’une de ses amies. Louane a posté un cliché d’elle posant avec une jeune femme très lookée. Les cheveux longs avec une frange épaisse, sa copine porte d’imposantes lunettes de vue vintage. Mais ce n’est pas ce qui a attiré l’attention des internautes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Louane 🌪 (@watchoutforthetornado)

La mystérieuse Élise remporte tous les suffrages.

En commentaire, Louane a écrit : “Tu veux la plus bonne bonne bonne de mes copines 🔥🌸” Cette expression se veut un clin d’œil à la la chanson Copines d’Aya Nakamura. C’est surtout une référence à l’origine du titre La fièvre du groupe de rap NTM.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Louane 🌪 (@watchoutforthetornado)

On la compare même à Arielle Dombasle !

La photo a immédiatement fait le buzz. Les internautes ont en effet lâché de nombreux commentaires élogieux à l’égard de cette amie qu’ils venaient de découvrir. « Elle est belle; j’ai jamais vu ça », pouvait-on ensuite lire parmi d’autres messages très courts comme le simple « magnifique » ou encore “Elle est jolie ta copine”.

Mais les compliments allaient également vers Louane : “Vous êtes resplendissante toute les deux”, n’a pas manqué de rajouter un fan. Enfin, un internaute a remarqué une drôle de ressemblance entre Élise et la compagne de BHL. « On dirait Arielle Dombasle quand elle était jeune », a-t-il indiqué.

La “claque” de sa vie

Si Louane nage aujourd’hui dans le bonheur, la naissance d’Esmée a eu l’effet d’un choc à bien des égards. « Quelle claque je me suis prise avec l’arrivée de ma fille ! Cela m’a permis de réaliser à quel point j’ai été une enfant dure. D’ailleurs, je présente mes excuses à ma mère dans une chanson… Je le fais, parce que je sais qu’il le faut. Depuis que j’ai ma fille, la colère s’est transformée. J’ai compris, en fait. Ma mère a fait du mieux qu’elle pouvait, et, moi, j’étais insupportable », révélait-elle en octobre dernier à Télé 7 Jours. C’est peut-être la raison de son silence après la naissance d’Esmée. En tous cas, tout semble aller pour le mieux maintenant. Tant mieux !